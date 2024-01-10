 

Объём микрозаймов россиян резко вырос, в Совфеде идею раздачи продуктов с истекающим сроком годности назвали "популизмом"

 

По итогам трёх кварталов 2023 года суммарный объём микрозаймов россиян вырос на 18,2% в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 348,1 миллиарда рублей. За этот же период число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в стране приблизилось к 20 миллионам (в январе-сентябре оно выросло на на 2,7 миллиона). Причём из-за более жёсткого банковского кредитного регулирования многие россияне были вынуждены впервые обратиться за такого рода услугами именно в МФО.

 

Инициатива обязать ретейлеров создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности «больше похожа на популизм», заявил первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов. Он обосновал это тем, что в РФ работают принципы рыночной экономики, есть право собственности и невозможно обязывать владельцев бизнеса что-то делать, хотя теоретически можно было бы подумать о системе поощрений.


 


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