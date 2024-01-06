Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитые и раненые, ВС РФ штурмуют Авдеевку

Один человек ранен
в результате обстрела ВСУ севера Донецка (прямое попадание в квартиру многоквартирного дома), пятеро мирных жителей ранены
в результате украинского обстрела Макеевки, ДНР.
Один человек ранен
, около тридцати домов и автомобилей получили повреждения за прошедшие сутки в Белгородской области. В Беловском сельском поселении разрушения в одном частном доме, еще один частный дом повреждён в поселке Октябрьский. В Шебекинском городском округе после артиллерийского обстрела различные повреждения зафиксировали на территории трех промышленных предприятий, повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя.
ВС РФ ускорили темп наступательных действий в районе Авдеевки (пригород Донецка, который ВСУ за семь лет превратили в чрезвычайно укреплённый район); отмечается
, что удалось продвинуться к северу от этого бывшего населённого пункта.