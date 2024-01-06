 

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитые и раненые, ВС РФ штурмуют Авдеевку

Один человек ранен в результате обстрела ВСУ севера Донецка (прямое попадание в квартиру многоквартирного дома), пятеро мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Макеевки, ДНР. 
В Макеевке есть погибший, в Горловке также есть погибший мирный житель.
Один человек ранен, около тридцати домов и автомобилей получили повреждения за прошедшие сутки в Белгородской области. В Беловском сельском поселении разрушения в одном частном доме, еще один частный дом повреждён в поселке Октябрьский. В Шебекинском городском округе после артиллерийского обстрела различные повреждения зафиксировали на территории трех промышленных предприятий, повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя.
 
ВС РФ ускорили темп наступательных действий в районе Авдеевки (пригород Донецка, который ВСУ за семь лет превратили в чрезвычайно укреплённый район); отмечается, что удалось продвинуться к северу от этого бывшего населённого пункта. 
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