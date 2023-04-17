 

Мигрантам будут давать гражданство РФ за год службы по контракту

 
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку к закону о гражданстве, предполагающую принятие в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на срок не менее одного года. 

Согласно документу, "иностранный гражданин или лицо без гражданства, который заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учёта требования о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о принятии в гражданство РФ в течение пяти лет", пишет ТАСС.

Документ принят Госдумой в первом чтении, второе чтение законопроекта запланировано на 18 апреля.



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