Мигрантам будут давать гражданство РФ за год службы по контракту

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку к закону о гражданстве, предполагающую принятие в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на срок не менее одного года.

Согласно документу, "иностранный гражданин или лицо без гражданства, который заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учёта требования о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о принятии в гражданство РФ в течение пяти лет", пишет ТАСС.

Документ принят Госдумой в первом чтении, второе чтение законопроекта запланировано на 18 апреля.



