 

Богатейшие миллиардеры стали ещё богаче благодаря "ажиотажу вокруг искусственного интеллекта"

 

Богатейшие люди мира в 2023 году увеличили свое состояние ещё на 1,5 триллиона долларов, сообщает агентство Блумберг. 

Сильнее всего из пятисот богатейших миллиардеров выросло состояние владельцев технологических компаний: они стали богаче на 658 миллиардов долларов (плюс 48% в годовом выражении). Причиной называется "ажиотаж вокруг искусственного интеллекта".

 

Треть поступлений в от налога на сверхприбыль в РФ в 2023 году пришлась на компании из Москвы (102,7 миллиарда рублей). 

В общей сложности, по данным на 1 декабря 2023 года, разовый взнос от получившего сверхприбыль бизнеса в федеральный бюджет составил 305,3 миллиарда рублей.


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