 

В Казахстане сняли запрет с Талибана, в Азербайджане перечислили Украине 34 млн долларов

 

Представительница МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что исключение "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных организаций в Казахстане позитивно скажется на диалоге с Афганистаном и поспособствует выведению его изоляции:

 

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью».

Объём гумпомощи Украине, оказанной Азербайджаном с начала СВО, достиг 34 миллионов долларов (для сравнения: сектору Газа -- 2 млн). В начале декабря Азербайджан уличили в производстве снарядов для Украины. На фотографиях, опубликованных украинским военкором Романом Бочкалой, на колоннах за спиной мужчины можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium (в самой компании заявили, что не поставляют снаряды Украине). 

 

 

Четверо иностранных граждан задержаны в Екатеринбурге за оказание финансовой помощи террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена на территории РФ). Возбуждены два уголовных дела.

В Красноярском крае прекращено гражданство РФ трёх уроженцев Таджикистана, осуждённых за торговлю наркотиками.

 

 


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