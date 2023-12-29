Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью, в Горловке убит мирный житель

По сообщению Минобороны РФ, три американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью. Также ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли посёлок Уразово, никто из жителей не пострадал, но повреждения различной степени получили двадцать частных жилых домовладений. Также обстрелом повреждено частное домовладение в Вязовом. Ранее (за минувшие сутки) в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Мокрая Орловка (ранен мирный житель, повреждён частный дом), Сподарюшино, Дроновка (повреждены пять жилых домов, легковой автомобиль, линии электро- и газопередач), посёлок Горьковский (повреждён инфраструктурный объект связи), МАПП "Нехотеевка", Лозовая Рудка, Прилесье, Новая Таволжанка (повреждён частный дом), Белянка, Терезовка, Середа.

В Курской области обстреляны Тёткино и Краснооктябрьский, повреждены три дома и ЛЭП.

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленной зоне города Стаханова Луганской Народной Республики, разрушены строения.

В результате украинского удара по Горловке один мирный житель убит и один ранен.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей страны: "Сейчас на руках у населения достаточно много оружия, мы не можем подсчитать, сколько его - миллион или два миллиона".











