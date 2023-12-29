47% американцев поддерживают расследование по импичменту Байдена, Минюст США счёл закон Техаса о мигрантах нарушением Конституции

47% граждан США поддерживают инициативу республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена, только 35% выступили против такого расследования.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию республиканцев, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Байдена. Расследование посвящено вопросу, получил ли американский лидер выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера Байдена, а также другим темам.

Новый закон штата Техас, который дает местным властям право арестовывать мигрантов, нарушает Конституцию США, считает первый заместитель помощника генерального прокурора Соединенных Штатов Брайан Бойнтон (о чём он и заявил в письме, направленном в адрес техасского губернатора Грега Эбботта).

Белый дом подверг критике обнародованный в середине декабря властями Техаса закон, назвав его "невероятно экстремальным". Власти США намерены подать в суд с требованием запретить его применение.

Согласно закону, который 18 декабря подписал губернатор Техаса Грег Эбботт, местные правоохранительные органы получают право задерживать мигрантов, а судьи -- принимать решения об их депортации из США. Ожидается, что закон должен вступить в силу в марте 2024 года.