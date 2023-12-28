Подводя итоги – 2023

Уходит в прошлое год, на первый взгляд ничем особенным не примечательный, почти не отмечанный громкими событиями, если не считать пригожинского «недоворота» и неожиданного обострения еврейско-арабского конфликта. Но это обострение нас затрагивает лишь постольку-поскольку, не напрямую. А та русско-украинская война, которая касается каждого из нас самым непосредственным образом, превратилась в нечто будничное, повседневное и уже не будоражит общественное сознание. Рутина… И именно это я склонен считать первым важным итогом года, достойным анализа.





Нужен перелом





Кто бы мог подумать, слушая в феврале-мае 2022 года победные реляции представителя Минобороны Игоря Конашенкова, что наступательная и победоносная поначалу СВО обернется затем переходом нашей армии от наступления и освобождения территорий – к глухой обороне и отдаче части уже освобожденных земель. Все так хорошо начиналось…

Обидно, но приходится признать, что при подготовке СВО противник был серьезнейшим образом недооценен во всех отношениях, в первую очередь – в идейно-политическом, но также и в военном, учитывая, что за его спиной оказалась военно-промышленная мощь стран НАТО. В итоге СВО обернулась вязкой войной на истребление человеческого ресурса и экономическое истощение обеих сторон, а значит, ее самым главным фактором стал фактор времени. У кого раньше надломится дух, надорвутся силы, закончится оружие? И не будет ли в итоге победа, кто бы ни победил, – Пирровой? Вот какие стоят теперь вопросы.





Надо также понимать, что поскольку за русско-украинской войной определенно просматривается силуэт прокси-войны России с Западом, то наша гипотетическая победа над конкретным ближайшим противником в лице киевского режима вполне может оказаться лишь прологом к войне с НАТО. Желание у противника, похоже, есть, а предлог всегда найдется. И это соображение вновь обращает нас к проблеме сроков.





Противостояние зашло так далеко и глубоко, что всем уже ясно: нас может удовлетворить только полная и безоговорочная капитуляция Киева с последующим взятием под контроль российской армией и государством большей части Украины. (По моему убеждению, Западная Украина должна быть отделена кордоном наподобие Берлинской стены в качестве заказника украинских националистов, бандеровцев, которых мы не можем ни перевоспитать, ни полностью истребить, тем более после войны.) Все остальное будет лишь полумерой, которая отсрочит решение проблемы, но сама ничего не решит.





Но чем дольше тянется война, тем туманнее ее перспективы. Да, мы перемалываем вражескую технику и людские вооруженные контингенты. Но ведь и сами несем немалые потери. И пока мы «рубим по частям хвост собаки», тем временем западная оборонка, снабжающая Украину, обогащается и перестраивается, наращивает ресурс. Ее опустошенные арсеналы вскоре начнут наполняться заново. Протянем время – она вновь начнет снабжать противника необходимымыми объемами самых современных вооружений, заставляя воевать до последнего. Едва мы успеем доразгромить уже поставленную технику, как подоспеют новые поставки. А Киев дополнительно мобилизует еще сотни тысяч бойцов. Чем мы заплатим за это, сколько жизней своих ребят отдадим?





В силу сказанного, вопрос надо ставить так: что нужно сделать, чтобы добиться капитуляции Киева в рекордно короткие сроки, поскольку время работает против нас. А ответ на этот вопрос предельно прост: сделать надо все, что способствует достижению этой цели, включая применение любых боеприпасов, кроме ядерных, а также уничтожение мостов, туннелей и вообще всех морских и сухопутных трасс, связывающих Украину с Европой. И включая массированный единовременный удар с воздуха по всей без исключения верхушке украинской армии и государства. Кто бы ни выжил после этого удара из украинского истеблишмента, кто бы ни пришел на смену армейскому и правительственному руководству, эти люди наверняка будут сговорчивее уничтоженных. Нам нужен быстрый и решительный перелом в войне, это вопрос нашей жизни, а как это будет достигнуто – нас не должно волновать. Совсем. Только целесообразность, а не гуманитарные соображения, должна определять средства. Не по частям рубить хвост, а отсечь его одним махом, и дело с концом – вот в чем видится мне наша задача.





Только быстрая и убедительная победа над Украиной может прекратить войну и отбить у НАТО охоту ее продолжать. Только она обеспечит мир на наших условиях. А также сэкономит нам (и, кстати, Украине тоже) людей и материальные ресурсы, восстановит веру в себя и оптимистический взгляд в будущее.

Сдается мне, что обычным способом ведения войны типа марша на Киев этого не добиться. У нас элементарно нет для такого марша достаточного количества войск. Противник сделал выводы из провала своего «контрнаступа» и готовит нам зеркальную ситуацию, выстраивая оборонительные укрепления, чтобы мы разбили об них лоб, как разбили украинцы свой собственный об «линию Суровикина». Так что есть опасность поменяться с ними местами, перейдя от тактики обороны к тактике наступления – притом на неопределенное время. Конечно, можно вспомнить, как танки Гудериана во Вторую мировую войну просто обошли с флангов защитную «линию Мажино», но времена и методы изменились, и сегодня такой танковый маневр может запросто сорваться. Следовательно, война становится предприятием с непредсказуемым результатом как в смысле длительности, так и в смысле наших жертв и потерь. Пока что ситуация в Авдеевке, Крынках и под Бахмутом не дает яркого ощущения победы; сказывается отсутствие такой штурмовой бригады, какой была ЧВК «Вагнер», взявшая Артемовск. А если даже в этих критических реперных точках, куда стянуты наши огромные ресурсы, перелома нет уже многие месяцы, то на что можно рассчитывать в будущем? Украинцы яростно и умело сражаются, особенно в обороне; западное оружие, весьма современное, все прибывает к ним и прибывает. А недобитые Залужный с Будановым одним только фактом своего существования ставят под сомнение умелость наших спецслужб. Нам нужно сделать что-то такое, что радикально изменит ситуацию в нашу пользу. Нужен перелом.





Положим, до мартовских выборов президента России терпения у страны хватит, но к лету, по моему субъективному ощущению, может возникнуть кризис ожиданий и усталость от войны. Не дай бог, если в нашем обществе возникнет стремление к миру любой ценой, потому что это уже будет капитуляция с нашей стороны, и ее негативные последствия мне страшно даже мысленно вообразить себе. Не раз звучала уже мысль о том, что на кону стоит вся будущность России, ее жизнь и судьба. Это воистину так, и потому мы не имеем права проиграть. Итак – вот герой наступающего 2024 года: время. Оно будет решать судьбу войны, а с нею судьбу России и мира. Так дает понять ушедший 2023 год.





Испытание на единство страны





Второй важный итог минувшего 2023 года – это тест на единство России, который она, на мой взгляд, прошла успешно. И это очень важно, в этом залог нашей победы. Которая придет, только если мы сохраним это единство.

В этом году нас дважды испытывала судьба на единство. Первый раз – во время так называемого «мятежа» Пригожина. Я взял это слово в кавычки потому, что хотя дело не обошлось без человеческих жертв, настоящим мятежом, бунтом это назвать нельзя. Пригожин не планировал ни государственного переворота, ни смены лидера страны, это был не марш («на Москву»), а демарш, вызванный чувством несправедливости и опасением за судьбу свою и вверенного ему контингента. На мой взгляд, вина за произошедшее полностью лежит на руководстве нашей армии, взявшемся ломать через колено людей, к тому не предназначенных, и вызвавших этим закономерную реакцию. Не берусь судить, насколько эта вина распространяется на гибель самого Пригожина, но я обнажаю голову над его могилой и горько сожалею о том, что такого человека и военачальника больше нет с нами. Отсутствие на фронте ЧВК «Вагнер» очень заметно в нынешних обстоятельствах, увы.





Между тем, если бы этого мятежа не было, его следовало бы выдумать, потому что с ним страна прошла проверку на прочность. Ведь – что скрывать? – в России накопились немалые протестные настроения, и настоящий мятеж, настоящий «русский бунт» вполне мог бы их аккумулировать и превратить в страшный разрушительный механизм. Я помню, какую неслабую поддержку в опросах получили «вагнера» в первые же часы своего выступления. Но кончилось все миром, явлением Пригожина и его команды в Кремль – не в качестве захватчиков, а с повинной головой – и разрулением конфликта, так и не потрясшего основ российской государственности и общественного порядка. Да, признаться надо, нас всех как следует тряхнуло именно потому, что подсознательно все понимают: предпосылки бунта имеются, и все его боятся небезосновательно. Но хотя горючий материал в наличии, пожар все-таки не вспыхнул, народные массы не примкнули к мятежникам, не влились в их ряды. Нежелание «великих потрясений» и, напротив, желание консолидации общества, которое в конечном счете продемонстрировали и сами пригожинцы, превозмогли опасность.





Вторым тестом на единство страны, который успешно прошла Россия, я считаю то поистине всенародное, массовое возмущение по отношению к национал-предателям, бросившим нашу страну в трудную для нее минуту, бьющим ей в спину, предающим ее словом и делом, открыто или тайно вставшим на сторону врага – Запада, киевского режима, бандеровцев и др. Это возмущение охватило все слои населения – от депутатов Госдумы до комментаторов в пабликах и даже совсем уж простых людей, обывателей. Правду сказать, русофобствующая «элитка» сама сделала все возможное для собственного саморазоблачения – взять хоть интервью Быкова и Акунина или тексты их разговоров с пранкерами Вованом и Лексусом. Или взять многочисленные высказывания таких персонажей, как актеры Назаров или Хаматова, режиссер Рейхельгауз, историк моды Васильев, преподаватель истории Тамара Эйдельман и др. – имя им легион. Радует, что на этот раз дело не ограничивается словесными баталиями – пожурили-де и забыли; нет, следуют конкретные меры, от приостановки продаж книг «лидеров общественного мнения» и отказа от их концертов, творческих встреч – до прямых юридических санкций. «Релокантов» не только не жалуют в СМИ и интернете, им открыто дают понять, что возвращаться в Россию им не стоит, их тут никто не ждет и видеть не желает, и заработков былых им больше не видать. Некоторые из тех, что поспешно бросили страну, теперь поскуливают, как побитые щенки за дверью, и просятся обратно, но я бы не советовал им возвращаться, потому что, во-первых, нам без них тут лучше (воздух чище), а во-вторых, атомсфера в обществе для них уже токсична, а будет еще токсичнее, это несомненно. Затяжной и безобразный скандал, разразившийся в связи с «голой вечеринкой» блогерши Ивлеевой, говорит о том, что времена терпимости по отношению к извращенцам, антинародным элементам и предателям закончились. Примирения сторон не будет.





Кто-то скажет, возможно: о каком единстве России вы только что говорили? Вот же он – раскол нации, вот противостоящие друг другу «две России». Нет; не надо путать раскол с отщепенством. В Отечественную войну был феномен власовщины, но он не привел к расколу страны. Отщепенцы были, есть и будут. Но расколоть страну им не дано: великая Россия одна и едина. Массовое возмущение нравственными и политическими перверсантами – это лишь верхушка того айсберга, которым стала консолидация России. А ее подводной частью, не столь заметной, но все определяющей, стало сплочение народа в ходе войны, выражающееся в очень многих показателях – начиная от рейтинга президента Путина и заканчивая набором добровольцев на фронт и деятельностью волонтеров и донаторов. Не осталась без последствий и многотрудная работа журналистов и пропагандистов: цели и задачи войны, вначале неясные многим наши гражданам, сейчас в значительной степени прояснились и стали приняты большинством населения как свои. На это во многом повлиял ушедший год: у нас было время для раздумий.





Поворот к русскому





Важнейший итог 2023 года – реабилитация русской темы. Символически она выразилась в триумфе песни «Я – русский!» в исполнении певца Шамана, обладателя уникального по красоте и богатству голоса. Песня мгновенно покорила интернет и широкую публику, стала настоящим хитом. Это показательно. Но дело не только в ней.

Как человек, состоящий в эпицентре Русского движения с 1992 года, я прекрасно понимаю огромное значение происходящего. Десять лет я издавал «Национальную газету», шесть лет был сопредседателем Национально-Державной партии России, состоял оргсекретарем Русской национально-культурной автономии (Минюст так и не зарегистрировал ее под давлением В.Ю. Суркова), входил в оргкомитет Русских маршей, защищал в судах наших соратников, преследуемых прократурой и милицией за причастность к Русскому движению и т.д. Полжизни отдав служению этого рода, пережив на этом пути и радость свершений и горечь разочарований, я в состоянии почувствовать и оценить те огромные сдвиги в общественном сознании и в общей атмосфере, которые свидетельствуют о том, что русская тема вышла из подполья и становится мейнстримом. Ее локомотивом, без всякого сомнения, стала СВО и неотделимая от нее идея Русского мира.





Песня Шамана «Я – русский!», где в припеве звучат знаковые слова «Я – русский! Я иду до конца. Я – русский! Моя кровь от отца. Я – русский! И мне повезло. Я – русский! Всему миру назло!», прозвучала оглушительно и отозвалась в миллионах душ, потому что выразила всю суть настоящего времени. Всю нашу боль и борьбу, всю нашу решимость и надежду. Показала всему миру, что мы выстоим в навязанном нам противостоянии, выстоим – и победим!

Неожиданным откликом на эту великолепную песню прозвучали слова президента Путина, сказанные 28 ноября с высокой трибуны XXV Всемирного Русского Народного Собора: «Русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России». Слова, прямо скажем, долгожданные, но пришедшиеся, как и песня, как нельзя вовремя.





Путин, однако, на этом не остановился, а продолжил тему на пресс-конференции 14 декабря, посвященной итогам года: «По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», – сказал он в ответ на вопрос, какой совет он дал бы себе в 2000 году, заступая впервые на пост президента. Конечно, он мгновенно политкорректно поправился насчет «российского» народа, но первым-то с его уст сорвалось слово «русский», а первое слово, как говорится, дороже второго.





Оба выступления Путина, последовавшие с всего лишь двухнедельным перерывом, – это не только и не просто привычная пропагандистская «артподготовка» перед президентской кампанией, это показатель важного поворота во внутренней политике. В данной связи надо вспомнить, что летом 2020 года именно по инициативе президента в конституцию было внесено представление о русских как о государствообразующем народе России (президент, кстати, не случайно напомнил об этом в том же выступлении на ВНРС). Это вызвало у некоторых критиканов бурю негодования; представители татарской общественности во главе с депутатами Меджлиса даже обратились в Конституционный суд с просьбой установить соответствие этой поправки – Конституции России. И 16 марта 2020 года произошло поистине историческое событие: Конституционный суд вынес разъяснение, что – да, именно русский и никакой другой народ является единственным государствообразующим народом России.





Все это говорит о том, что «поворот к русскому» назначен и вдохновлен с самого верха нашей общественной пирамиды, а потому, как это обычно случается в России, он имеет шанс на успех. Теперь только от нас, самих русских, зависит, чтобы этот импульс не пропал втуне, не ушел в вату, чтобы он получил развитие. Например, в виде каскада законодательных актов, вытекающих из официально признанного положения государствообразующего народа. Об этом пора говорить всем, везде и всюду во весь голос. И не просто говорить, а и предлагать необходимые законы, начиная с закона «О русском народе», который уже был однажды подготовлен Комитетом по делам национальностей Госдумы, но потом положен под сукно по велению В.Ю. Суркова. Или с закона «О разделенном положении лезгинского, осетинского и русского народов и их праве на воссоединение», давно подготовленного русской общественностью. Будь этот закон своевременно принят, никому не понадобилось бы объяснять, «что мы забыли» в Крыму или Новороссии.





Но законодательная инициатива – это не все, что требуется от русского актива, есть и другие насущные задачи. К примеру, напомню, что наша эпоха не только возродила слово «нерусь», но и породила замечательно точный и выразительный термин «вырусь» – то есть человек, родившийся русским, но не помнящий родства, не знающий и не желающий знать своего кровного призвания, о котором поет Шаман. Человек, формально русский, но предающий свою кровь, свою национальность, свое русское племя. Сколько их, таких, нынче развелось! Как надо нам чистить свой народ! Или, по крайней мере, прочищать мозги выруси (не говоря о простых несмышленышах), которую мы встречаем во всех слоях и поколениях общества. Вот этой чисткой нам непременно придется заняться, в видах окончательной консолидации народа и одержания победы через это.

Вновь скажу, что надо поблагодарить судьбу, пославшую нам СВО для пробуждения и возмужания. Процесс трудный, болезненный (потери заставляют сердце истекать кровью), но совершенно необходимый, как бывает необходима дорогая и опасная операция на нездоровом организме. Главное – чтобы наши потери и убытки не пропали даром, а принесли победу…





В завершение этой темы напомню, что такой же «поворот к русскому» недаром совершил Сталин в 1930-е годы в предвидении тяжелой войны с Западом. Потому что русский здоровый, правильный национализм, то есть любовь к своему народу, – это был тогда и всегда будет необходимый фактор нашей победы, без которого – никак.

Итак, перемены во внутренней политике, открывающие для Русского движения новые перспективы, не случайны, и 2023 год лишь вывел русский вопрос на новый, более высокий уровень.





Миграционная проблема





Одной из сторон русского вопроса давно уже стала проблема миграции нерусских контингентов в Россию, как легальной, так и нелегальной. Но 2023 год вывел дискуссию по данному поводу на новый уровень – как по накалу страстей, так и по уровню осмысления. Да и по уровню участников дискуссии, к которой подключились высшие чины многих правоохранительных органов, депутаты, члены общественных организаций и пр. Были попытки даже со стороны руководства и МИДа Таджикистана вмешаться в положение дел внутри России в связи с наведением порядка среди мигрантов. То есть, проблема неожиданно вышла на международный уровень.





Знаковым и рубежным стало октябрьское выступление Патриарха Кирилла в Педагогическом университете, где он напомнил, что ядром России «является русский народ», и что «если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность». Говоря о мигрантах, он подчеркнул: «Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура» и предостерег: «Межрелигиозная, межнациональная напряженность, которая в будущем может очень сильно ранить наше общество, формируется какбы из мелочей, которые сейчас очевидны, но завтра эти мелочи окажутся уже не мелочами». Патриарх не обинуясь указал на главную опасность, которую несет с собой увеличение численности мигрантов: «Речь идет о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства».





Вслед за Патриархом коснулся мигрантской темы и президент Путин, который стал самым высокопоставленным участником общественной дискуссии. На декабрьской пресс-конференции под титлом «Итоги года с Владимиром Путиным» он, отметив, что количество мигрантов в России уже, возможно, превысило 10 млн человек, высказался двояко, в своей излюбленной манере. С одной стороны, в коротком спиче по поводу мигрантов он дважды подчеркнул, что проблемы экономики и рынка труда не должны решаться «в ущерб коренному населению России» и что «представители всех направлений и уровней власти» должны прежде всего «руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации». И нужно, «чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали все законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения». Но с другой стороны, он выступил за адаптацию семей мигрантов в российское общество: «Надо создавать человеческие условия для этих мигрантов. Я здесь видел на экранах вопрос: сколько мы будем тратить денег на решение социальных вопросов членов семей мигрантов? Да, конечно, я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим эти людей – детей, жен мигрантов… Во что это превратится? Нам лучше влиять на них».





Как видно, у Путина даже в мыслях не возник вопрос: а что тут, в нашей России, делают жены и дети мигрантов, зачем они нам здесь нужны? Почему мы должны на них как-то «влиять» и тратиться вместо того, чтобы просто не допускать их в нашу страну, где они – незваные гости, явно лишние? Может быть, Путин хочет решить вопрос «по-христиански» или по-общечеловечески? Одну такую общечеловеческую христианку мы уже видели – Ангелу Меркель, которая сдала свою родную Германию на произвол цветных банд. Причем из самых лучших и высоких христианско-демократических побуждений и соображений. Она самонадеянно твердила: мы-де с этим справимся. А теперь немцам обратно уже не отыграть, это конченая нация, которой нет спасения. Боюсь в этой связи, что в рамках христианских подходов, христианской морали данная проблема не может быть решена в принципе.

Однако слова – словами, а дела – делами. Не успели информагентства разнести весть о том, как президента заботит положение семей мигрантов в России, как тот же Путин подписал 25 декабря один за другим два закона, которые мигрантов отнюдь не порадовали. Во-первых, это закон обизменении правил выдачи материнского капитала. А во-вторых – закон об изменении правил депортации мигрантов.





Дело в том, что многие мигранты приезжают в Россию, уже имея детей у себя на родине. И все предыдущие годы выходцы из республик Средней Азии и Кавказа по упрощенной схеме получали здесь наше гражданство и сразу подавали документы на получение материнского капитала на всех своих несовершеннолетних детей, в том числе рожденных на территории других стран. После чего совершенно легально получали довольно крупные денежные суммы. Возник целый промысел под названием «родовой туризм», весьма прибыльный для «туристов», но убыточный для России и ее граждан, чьи налоги уходили на содержание пришельцев.





Но теперь, с 1 января 2024 года эта халява закончится. И материнский капитал будет выплачиваться только если ребенок является российским гражданином порождению итолько родителям, имеющим гражданствоРоссии намомент рождения ребенка. А те, кто родил детей у себя дома в Средней Азии или Закавказье, а потом переехал в Россию, получил здесь гражданство и присосался к российскому бюджету, потеряли даровую кормушку. И даже если у него здесь, в России, еще кто-то родится, то на предыдущих детей ему выплат не положено. Профессор Финансового университета при правительстве РоссииАлександр Сафонов считает, что все эти меры дадут ежегодную экономию вдесятки миллиардов рублей.

Забавно, но мигранты, внимательно следившие за пресс-конференцией Путина и заранее знавшие о готовящемся законе, написали в чате под трансляцией: «Мат капитал срочно не запрещать таджикам и узбекам они любят России» (орфография и пунктуация сохранены), – сообщил Первый русский канал «Царьград». Что ж, кошка всегда знает, чье мясо съела.

К сожалению, Госдума отклонила предложение депутата М. Матвеева, чтобы маткапитал выдавался только людям, неимеющим второго гражданства и необремененным двойной лояльностью. Это также сберегло бы нам немало бюджетных средств, да и политически было бы верно.





Что касается второго закона, то перед нами – сильно затянувшееся решение вопроса, поставленного давным-давно, еще в ноябре 2017 года (внесен в Госдуму правительством). Суть его в том, что иностранцы (мигранты и лица без гражданства), помещенные в спецучреждения, не должны находиться там свыше двух лет. В случае, если они подлежат выдворению, судья может по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица назначить срок содержания под стражей не более 90 суток. Кроме того, документ позволяет заменять депортацию штрафом до 50 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 200 часов, если суд посчитает выдворение мерой, ограничивающей право на уважение частной жизни, а также в случае отказа другого государства принять человека. Однако заменять выдворение штрафом не планируется для нелегальных мигрантов, а также лиц, виновных в нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях, в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.





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Миграционная проблема, резко обострившаяся в 2023 году, вызвала к жизни два важных последствия, оба пролонгированного действия.

Во-первых, она стала козырной политической картой, которую охотно разыгрывают государственные и общественные деятели разных рангов, объединившие свои голоса в согласном хоре, создавшие популярный политический тренд. Правду сказать, численность мигрантов и новых нерусских граждан России (одних только таджиков в 2023 году получило российское гражданство свыше 100 тысяч) давно превысило все пределы допустимой концентрации. Выросло количество преступлений, совершенных мигрантами, их поведение зачастую становится наглым, вызывающим, нередки попытки приезжих диктовать свои порядки местным жителям – причем с позиций воинствующего ислама. Насилие, этнический и религиозный фанатизм, откровенная русофобия – все это вызывает законное и справедливое возмущение коренного населения, причем в таких масштабах, что любой более-менее чуткий политик не может не реагировать на это. И мы слышим соответствующие заявления то от главы МВД Колокольцева, то от главы СК Бастрыкина, то от руководителя ЛДПР Слуцкого, то от главы Национального антикоррупционного комитета Кабанова, не говоря уж о фигурах меньшего масштаба. Заявлениями дело не ограничивается: следуют обширные полицейские рейды, отлов и депортация нелегалов и т.п.





Волна возмущения, в которой объединился порыв населения снизу и политический расчет сверху, не собирается, я думаю, спадать и будет приводить все к новым последствиям. Поскольку проблема реальна, долгосрочна, значительна и опасна для общества (мы это видим на опыте Европы и США), значит, дело тут не может ограничиться краткосрочной кампанией. Так что инициативы по пресечению мигрантского беспредела наверняка будут поступать еще и еще.





Большой резонанс вызвало, к примеру, предложение депутатов мобилизовать и отправлять в зону СВО мужчин призывного возраста из числа мигрантов, получивших гражданство России. Стал нашим согражданином – будь любезен, ступай в военкомат, вставай на учет (когда началась эта кампания, многие новоявленные наши сограждане побежали к себе домой: получать деньги в России – это всегда пожалуйста, а в российской армии служить – это увольте). Власть должна тут быть бескомпромиссна.

Или вот: в Госдуме уже предложили отменить безвизовый режим со странами Средней Азии и начать высылать мигрантов из России семьями, если один из них совершит преступление. Кстати, всего в 2023 году из России было депортировано 15 тысяч мигрантов. Между прочим, введение визового режима – старинное требование Русского движения, но до поры оно было гласом вопиющего в пустыне, а теперь время пришло. И есть надежда, что визовый режим будет, наконец, введен. Это решение назрело.

Итак, констатирую: идея приведения мигрантов к ограниченному числу и к соответствию законам и обычаям России стала важным инструментом, мобилизующим политический и электоральный ресурс страны.





Законы против ЛГБТ





Коль скоро в повестку дня встал вопрос об очищении российского общества, и это движение стало мейнстримом минувшего года с переходом в год 2024-й, то необходимо отметить законы, принятые в защиту элементарной человеческой нравственности. Против грязи и мерзости, к каковым я, вслед за нашим президентом, нашими законодателями и всеми нормальными людьми, отношу сторонников «однополой любви». Я был едва ли не первым, кто поднял этот вопрос в российской прессе, опубликовав еще в 1995 году статью «Агрессивное меньшинство, или Заговор педерастов», которую перепечатывали многие издания. Статья заканчивалась такими словами: «Я не призываю к расправам, к гетто, хотя необходимость и правомерность лепрозориев для прокаженных не оспаривает, ка­жется, ни один разумный человек. Что же в таком случае делать, чтобы остановить "злокачественную эпидемию", чтобы не потерять уже в ближайшем будущем сыновей, братьев, внуков?.. Мир гомосексуализма – это своего рода тень нормального мира. Мы не должны позволять никому дурачить нас и маскиро­вать эту сущность. И мы должны иметь твердость и сознание своей правоты, чтобы сказать, глядя в глаза этой тени, заносчивой и хищной: "Тень, знай свое место!"».





Невероятно, но мне, кажется, удалось дожить до реализации этого пожелания, чему я очень рад. Особую благодарность приношу председателю Комитета по информационной политике Госдумы – Александру Хинштейну.





5 декабря 2023 года в силу вступили подписанные президентом законы «озапрете ЛГБТ-пропаганды», как их именует пресса вслед за авторами законопроектов. А если брать точную формулировку оригинала – 1) о «запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола»; 2) о запрете распространения материалов, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения», в рекламе, книгах, кино и СМИ.





В отличие от действующей статьи 6.21 КоАП РФ, новые законы запрещают – и это очень важно! – пропаганду ЛГБТ среди граждан любого (!) возраста, асреди несовершеннолетних– еще идемонстрацию, втом числе изображение (!) иописание словами. Под это определение подпадают, кстати, публичные лекции, в том числе в интернете. Кроме того, добавился запрет на пропаганду смены пола.





Соответствующие изменения внесли впять законов: обинформации, СМИ, государственной поддержке кино, рекламе изащите детей отинформации, причиняющей вред ихздоровью иразвитию. Безусловно, судебная практика по новым статьям потребует осмысления и, скорее всего, разъяснений Верховного или Конституционного суда. (К примеру, в 2014 году Конституционный суд постановил, что научные исследования, произведения искусства ипубличные обсуждения непротиворечат закону.) Хотя бы потому, что в принятых законах нет четких определений «нетрадиционных сексуальных отношений»,«смены пола» и «распространения информации», и судьям придется принимать решения, исходя из собственных представлений обо всем этом. Но это не беда, лишь бы неуклонно двигаться дальше в намеченном направлении.





К сожалению, ответственность за ЛГБТ-пропаганду пока что остается лишь административной, поскольку Госдума отклонила поправку, которая вводила бы уголовное наказание за неоднократные штрафы по статьям КоАП РФ за ЛГБТ-пропаганду. Но лиха беда начало, возможно, мы и к этому придем. А тем временем штраф за пропаганду педофилии в интернете вырос для граждан до 800.000₽(рекорд для физических лиц). Для бизнеса альтернатива штрафу в размере от 800.000 до 5.000.000₽ – приостановка работы на срок до 90 суток. За другие виды пропаганды штрафы меньше, но все же чувствительны: за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых штраф от 50.000 до 100.000₽, а если среди несовершеннолетних, то от 100.000 до 200.000₽. Штрафы за пропаганду в интернете еще выше.





Приятно было прочитать, что наказание налагается и на иностранцев (кто же не знает, сколько их, представителей нетрадиционной ориентации, орудует в России, распространяя, как заразу, свои омерзительные вкусы), причем их могут не только оштрафовать, но и дополнительно выдворить из РФ, или вместо штрафа арестовать на 15 суток, а уже потом выдворить.

Законы еще только-только приняли, а многие осиные гнезда российского книжного бизнеса, без зазрения совести делавшие деньги на распространении именно запретной отныне литературы, уже засуетились, зажужжали, почувствовав опасность. Приостановлены (временно?) некоторые продажи магазина «Лабиринт» (например, скандально знаменитых книг «Лето в пионерском галстуке» и «Щегол»). Издательство Popcorn Books, которое специализируется на таких темах, как проблемы самоидентификации, расизма, сексизма и отношения к собственному телу, пообещало, что их книги с ЛГБТ-персонажами больше не будут продаваться. Книжный сервис «Лайвлиб» убрал с сайта две книги (в том числе «Лето в пионерском галстуке»). И т.д.





Процесс, как говорится, пошел. Он коснется и кино; многие фильмы, надо надеяться, просто несмогут получить прокатное удостоверение.

Напомню, что президент в своей речи на Русском Соборе объявил, что «уже подписан Указ: объявить следующий, 2024 год в России Годом семьи». Вот и хорошо, все одно к одному. Ведь семья, во всяком случае в нашей любимой России, – это папа, мама и дети, которых надо защитить от гнили и болезни, поразившей страны западной демократии. Что и делают новые законы.





О международном контексте





До недавнего времени мировая повестка дня определяла для нас российскую, и свой ежегодный анализ я обычно начинал с нее. Сегодня все изменилось: Россия сама стала оказывать влияние на международную жизнь, исходя, наконец-то, из собственных интересов и приоритетов, как подобает суверенной стране. Президент Путин, начавший 24 февраля 2022 года СВО, сломал привычный алгоритм и проложил реальную дорогу к многополярному миру. В силу сказанного, я на этот раз отложил разговор о международных итогах года для завершения обзора.





Не буду много говорить здесь о том, какое бешеное возмущение вызвала у т.н. хозяев мира – стран Запада, то есть США и их сателлитов – решимость России быть собой, идти своим путем, стремиться к достижению собственных целей и решать свои задачи без оглядки на Вашингтон. Это и так всем видно через наблюдение за украинским полигоном.

Скажу лишь, что процесс перехода от всевластия США к многополярному миру, инспирированный Россией, явно набирает обороты. И каждый такой оборот – нам на руку, будь то мировое сокращение долларового обращения, или тенденция к расширению БРИКС, или события на Ближнем и Дальнем Востоке, или консолидация стран бывшего «третьего мира» (Африки, Азии и Латинской Америки), объективно направленная против американской и в целом западной гегемонии. Все отмеченное и кое-что неотмеченное – элементы единого процесса, который в общем внушает надежды. Остановлюсь поэтому лишь на паре моментов.





Во-первых, заслуживает внимания выход ряда стран Африки из зоны влияния Франции, что лишает последнюю важнейшего ресурса в виде урановой руды и может критически ослабить ее экономику и, соответственно, позицию в ЕС. А поскольку порыв африканцев к суверенитету во многом опирается на вооруженную силу российских ЧВК, все это обостряет российско-французские отношения. Что выражается в упертой позиции французского правительства, обвиняющего Россию в агрессии и всемерно помогающего воюющей с нами Украине. Воевать с нами Франция не может сама ни в Африке, ни в Европе, но делает это руками украинцев.





Франция, ее отношение к России важны не только сами по себе, но прежде всего потому, что она – влиятельный член ЕС. Ее ослабление нам лишь на пользу. Но надо, к сожалению, признать: не только Франция, а и почти весь Евросоюз занял такую же непримиримую позицию по отношению к России. И дело, на мой взгляд, не только в том, что эти сателлиты США дружно выполняют волю хозяина. Но еще и в том, что историческая память европейцев не может простить нам подвига советского народа, разгромившего Гитлера и тем самым лишившего Европу счастливого будущего. Ведь не просто так вся Европа, кроме Великобритании, поддерживала Германию во Второй мировой войне – поскольку им, западноевропейцам, Гитлер обещал светлые перспективы, в отличие от славян, которых не ждало ничего хорошего. Поэтому сегодняшняя бандеровская Украина, открыто выступающая в качестве идейной наследницы Третьего Рейха, вызывает у европейцев симпатию и чувство солидарности вместе со смутными мечтами о реванше. Отсюда и всемерная поддержка киевского режима – не за страх а за совесть, а не только по указанию Вашингтона.





Неудивительно, что Россия вынуждена противостоять странам ЕС фронтально, в том числе в Африке и где бы то ни было еще. Пока нам сопутствует успех в этой необъявленной мировой войне. Уйти от нее в сторону мы не можем, остается побеждать. Не впервой. Надеюсь, что победив на Украине, мы заставим Европу одуматься.

Во-вторых, неожиданным событием, объективно играющим нам на руку, оказался взрыв арабско-еврейской затаившейся ненависти, чреватый затяжной арабо-еврейской войной. Для нас, объективно равноудаленных от евреев и арабов (их проблемы – не наши проблемы), главный смысл события в том, что внимание и силы Запада во многом вынужденно переключились с Украины на Ближний Восток. Чем дольше будет длиться там конфликт, чем больший размах и ожесточение он примет, тем меньше помощи от Запада получит Украина, а мы в этом кровно (буквально кровно) заинтересованы. Не мы сотворили ближневосточный конфликт, наши руки и совесть чисты, так что ничто не мешает нам пользоваться теми преимуществами, которые он для нас создает.





В-третьих, главные события, которыми определяется наше будущее, это, конечно же, события не в Африке или Израиле, а в Китае. Поэтому надо отметить такие важнейшие моменты, как укрепление позиций Си Цзиньпина на внутриполитическом поприще, упрочение русско-китайских отношений, твердость и непреклонность председателя Си, проявленная в переговорах с Байденом, однозначная ориентация КПК на воссоединение с Тайванем. Россия, что скрывать, ждет этого воссоединения с нетерпением, как манны небесной, поскольку такое событие изменит международную обстановку в нашу пользу гораздо сильнее, чем ближневосточный конфликт (это как водородная бомба в сравнении с атомной). 2023 год явно обозначил движение в данном направлении. Конечно, всем известно, что «Китай умеет ждать», но вряд ли придется ждать слишком долго. И председатель Си не может не понимать, что тайваньскую проблему нужно решать, пока Запад завяз на Украине и в Израиле, потом может быть поздно. Нельзя исключить, что Тайвань в результате выборов 2024 года сам возьмет курс на воссоединение с материком, но военный вариант пока вероятнее, а для нас – однозначно предпочтительнее. Так что – ждем-с… Надеюсь, недолго.

Напоследок – пару слов об Америке, где обратная тень от грядущих президентских выборов уже накрывает страну, которую начинает лихорадить. Пока что явно определились оба лидера гонки – Трамп и Байден, что бы о них ни думать, и при этом Трамп на данном этапе обгоняет, по опросам, Байдена. Напрягается в данной связи весь мир, потому что все ждут от президентства Трампа, буде оно состоится, значительных, даже судьбоносных политических перемен. Мы помним по его прежней каденции главную внешнеполитическую линию, предложенную им США: отказ от мировой гегемонии и сосредоточение на внутренних национальных проблемах (национальных в обоих смыслах слова). Для России это было бы однозначно благом, совпадая по вектору с нашими стратегическими интересами, да и с требованием момента мировой истории. Но для всего мира это будет означать серьезную перенастройку как глобальной, так и региональной политики. Так что если в первый раз Трампа нередко воспринимали как нечто не очень-то серьезное, маргинальное, то на этот раз он становится глобальным фактором Большой игры. Потому что осознанный курс на маргинальность, если он будет принят Америкой, заставит менять правила игры, прежде всего, в Европе, а там и во всем мире. Так что пожелаем Трампу удачи в Новом Году.





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Вот все, что пришло мне в голову, пока я перебирал в уме главные события 2023 года. На мой взгляд, это был год «подготовительный», «проверочный», в ходе которого сформировались и проявились важные тенденции, которым предстоит развернуться и сработать в полную силу в наступающем 2024 году. Главная из них – консолидация России и ее стремление к самоочищению, оздоровлению.