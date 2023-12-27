Украинцы атакуют российские регионы, медикам ДНР вернули 10 млн., РПЦ выделила Скадовскую епархию из Херсонской

вернули более 10 миллионов рублей социальных выплат;

в административных границах левобережных районов Херсонской области - Алёшкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского. Таким образом, перспектива возвращения Херсона в глазах РПЦ неясна.

В образовательных учреждениях Белгородской области появятся специализированные классы в сфере управления беспилотниками в связи с высокой востребованностью этой специальности.



