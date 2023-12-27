 

Украинцы атакуют российские регионы, медикам ДНР вернули 10 млн., РПЦ выделила Скадовскую епархию из Херсонской

Два человека ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка.
После вмешательства прокуратуры донецким фельдшерам скорой помощи вернули более 10 миллионов рублей социальных выплат; с января по декабрь 2023 года 59 фельдшеров не получали предусмотренные законом надбавки.
 
Вооруженные сил Украины ежедневно обстреливают объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпуская порядка 150 снарядов, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. 
Священный синод Русской православной церкви постановил образовать Скадовскую епархию, выделив её из состава Херсонской епархии, в административных границах левобережных районов Херсонской области - Алёшкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского. Таким образом, перспектива возвращения Херсона в глазах РПЦ неясна. 

 

В образовательных учреждениях Белгородской области появятся специализированные классы в сфере управления беспилотниками в связи с высокой востребованностью этой специальности.


 



 

 
 


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