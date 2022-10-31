В Херсонской области увеличена зона эвакуации, Белгородская область просит помощи

Зона эвакуации в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с угрозой прорыва дамбы Каховской ГЭС и затопления территорий, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

"Принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов".

У властей есть сведения "о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС... Существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы".

Власти Белгородской области обратились к правительству России с просьбой о выделении региону федеральной помощи на восстановление приграничных сел, пострадавших от украинских ударов. Губернатор области Вячеслав Гладков сказал, что в регионе планируется строительство новых домов для тех, чье жилье было повреждено в результате обстрелов, однако "мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются". "Обратился к правительству РФ по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов", — пояснил Гладков.

Наибольшие повреждения получили Журавлевка и Нехотеевка, жители этих сел в настоящее время находятся у родственников или в пунктах временного размещения.