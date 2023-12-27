Вице-премьер Голикова отметила, что в РФ нет дефицита мигрантов

Проблемы дефицита иностранной рабочей силы сейчас в России нет, отметила вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с журналистами.

Ранее Следственный комитет отметил рост числа тяжких преступлений, совершаемых мигрантами.

В Москве на станции метро Саларьево безработный уроженец Узбекистана Улугбек Рахматжон избил полицейского, который пытался проверить у него документы, сломал ему нос и челюсть.

В Кургане таксист из Средней Азии влетел в выкопанную коммунальщиками яму (яма была огорожена со всех сторон, горели сигнальные огни) и погиб, его пассажиры в реанимации.

Стали известны подробности убийства женщины в Набережных Челнах: мигрант из Узбекистана, находившийся в РФ нелегально, выманил 450 тыс. рублей у влюблённой в него Ларисы Заляловой под предлогом того, что его матери нужна операция. Эту сумму женщина попросила у сына, находившегося на СВО. Получив деньги, мигрант вместе с братом (также пребывал в РФ нелегально) убили и расчленили Ларису, а сами скрылись за пределы РФ.

Член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что мигранты часто перед расправой втираются в доверие к россиянам, "как будто кошка играет с мышкой".



