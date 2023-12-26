В Татарии мигранты убили и расчленили мать бойца СВО; СК зафиксировал рост тяжких преступлений, совершаемых иностранцами в РФ

В Набережных Челнах двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО. Перед этим женщина рассказала сыну, что разводится с мужем, потому что влюбилась в 22-летнего мигранта из Средней Азии, и попросила 450 тысяч рублей на ипотеку. Сын перевёл деньги. Вскоре ему дали отпуск, и он поехал к матери. Однако встретили его брат и отец, а женщины нигде не было. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что 22 декабря из подъезда женщины вышли двое неизвестных со странными пакетами и выбросили их в коллектор. Личность неизвестных была установлена — ими оказались возлюбленный матери, уроженец Узбекистана, и его 27-летний брат. Они убили женщину и избавились от её тела по частям, а также ограбили квартиру.
Ранее бойцы Российской армии записали видеообращение к мигрантам, где сказали, что рано или поздно СВО закончится, они вернутся домой и спросят с тех, кто подвергал нападкам их родных и близких.
В Екатеринбурге цыгане вымогают деньги у прохожих и толпой избили молодого человека, отказавшегося им платить.
ТГ-канал "Многонационал" опубликовал видео, где человек неславянской наружности радуется, что в ярославском парке нет русских:
Никулинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусейнова Рамазана Теймуровича. По предварительным данным, Гусейнов, будучи за рулём автомобиля "Тойота", не справился с управлением на МКАД. В результате устроенной им аварии одна из машин оказалась на полосе встречного движения и загорелась, погибли её водитель и пассажир.
Следственный комитет РФ зафиксировал в 2023 году рост числа особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России.
А глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что ответственность за интеграцию мигрантов в РФ размыта и "спросить не с кого", "очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам".