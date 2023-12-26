В Татарии мигранты убили и расчленили мать бойца СВО; СК зафиксировал рост тяжких преступлений, совершаемых иностранцами в РФ

В Набережных Челнах двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО. Перед этим женщина рассказала сыну, что разводится с мужем, потому что влюбилась в 22-летнего мигранта из Средней Азии, и попросила 450 тысяч рублей на ипотеку. Сын перевёл деньги. Вскоре ему дали отпуск, и он поехал к матери. Однако встретили его брат и отец, а женщины нигде не было. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что 22 декабря из подъезда женщины вышли двое неизвестных со странными пакетами и выбросили их в коллектор. Личность неизвестных была установлена — ими оказались возлюбленный матери, уроженец Узбекистана, и его 27-летний брат. Они убили женщину и избавились от её тела по частям, а также ограбили квартиру.

Ранее бойцы Российской армии записали видеообращение к мигрантам, где сказали, что рано или поздно СВО закончится, они вернутся домой и спросят с тех, кто подвергал нападкам их родных и близких.

В Екатеринбурге цыгане вымогают деньги у прохожих и толпой избили молодого человека, отказавшегося им платить.

ТГ-канал "Многонационал" опубликовал видео, где человек неславянской наружности радуется, что в ярославском парке нет русских:

«Смотрите, ярославский парк, бульвар. Ни одного русского нет, смотрите, все наши. Ни одного русского! Все дагестанцы, таджики, азербайджанцы, ингуши, чеченцы. Все наши. Где русские?»

Никулинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусейнова Рамазана Теймуровича. По предварительным данным, Гусейнов, будучи за рулём автомобиля "Тойота", не справился с управлением на МКАД. В результате устроенной им аварии одна из машин оказалась на полосе встречного движения и загорелась, погибли её водитель и пассажир.

Следственный комитет РФ зафиксировал в 2023 году рост числа особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России.

А глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что ответственность за интеграцию мигрантов в РФ размыта и "спросить не с кого", "очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам".







