Нефтегазовые доходы РФ за 2023 г. составят 9 трлн рублей, и 1,7 трлн РФ выплатит нефтяникам, чтобы не поднимали цены на топливо

По итогам 2023 года доходы российского бюджета от продажи нефти и газа составят около девяти триллионов рублей (в 2022 году 11,586 трлн., что связано с "аномально высокими" ценами в том году).

Поставки энергоресурсов за рубеж составили 57% от общей экспортной выручки страны; ТЭК сформировал более 27% от ВВП 2023 года.

При этом выплаты по так называемому "нефтяному демпферу" по итогам 2023 года составят 1,7 трлн рублей. Эти деньги правительство РФ платит нефтяникам из бюджета ради сохранения цен на бензин, чтобы нефтяники не предпочли вывозить его за границу. Когда в сентябре нынешнего года правительство РФ попыталось вдвое уменьшить "демпфер" -- в стране тут же начал образовываться дефицит топлива.

Также стало известно, что территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дело против дочерних компаний "Лукойла" в Нижегородской области и Пермском крае, заподозрив их в завышении цен на бензины Аи-92 и Аи-95.

