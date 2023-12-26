Почитала про очередные разборки в Институте философии РАН (про увольнение завсектора русской философии Черняева).



Имею на то мнение, что, как существует сепаратизм территориальный, вполне возможен и сепаратизм институциональный. И мы даже все поймём, о чём это.



Нет, разумеется, речь идёт не об академической автономии, это про университеты и собственно научные академии. А академическая автономия применительно к Коммунистической академии или Институту красной профессуры - это оксюморон. Не для того строились кузницы идеологических кадров советского государства. И их бренные останки тут лежат не для этого, хотя и до сих пор неизвестно, для чего. Может, именно в этом заключается причина функциональных нарушений.



Об ИФ самое яркое воспоминание у меня осталось от сдачи кандидатского по философии, единственная моя четвёрка в пятёрочном ряду. Сдавали мы в ИФ на Волхонке. Достался мне билет с темой "Сознание" и я, разумеется, развернула павлиний хвост - от Аристотеля до Витгенштейна. Минут 10 выступала, потом повисла ледяная пауза и, наконец, раздался замогильный голос: "Сознание - это высшая форма отражения материи". Я перекрестилась. На дворе стоял 2000 год.



В том, что ИФ с тех пор мало изменился не по форме, но по сути, я не сомневаюсь.