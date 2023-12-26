Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Сидорин высказался . Ну, поувереннее, чем сайт Института Философии. Но всё же, несколько моментов.

1). Опасная это тема — начинать считать, кто из сотрудников ИФ РАН в какой степени соблюдает трудовую дисциплину. Боюсь, тогда надо проскрипционные списки составлять куда шире, чем из одного человека.





2). «Вы защищаете своего из тусовки». Да помилуйте, я с Анатолием общался-то два раза в жизни до сих пор, причём второй раз — с Вашим участием; а с Вами, например, аж три раза. Мимо. А мимо потому, что вопрос-то вообще не в нём. «Один раз съездил на Донбасс — и можно больше ничего не делать». А кто ещё из Института хотя бы этот самый один раз туда съездил за всё это время? Или хотя бы сказал, написал публично что-то, как-то обозначил позицию? Объяснять специально, почему это настолько важно именно от философов и именно сейчас? Единственный сотрудник ИФ РАН кроме Черняева, который очень ясно, однозначно и публично занял позицию — это экс-замдиректора института Ю.В.Синеокая, борющая ныне из Парижа агрессивного агрессора. Но я повторяю: даже такой выбор — заслуживает куда большего уважения, чем как у остальных — «нас это не касается, мы тут книжки читаем». Именно это, а не какая-то там «втусованность» (Черняев — кто угодно, но только не экстраверт-обаяшка с записной книжкой на тысячу фамилий) является причиной того, почему Дугин, я, Коробов, Ридовка и прочие выступили в его защиту. И само то, что Вы этого не понимаете, сводя всё к «тусовке» — симптом проблемы.





3). Сводить проблему к мелкой склоке сотрудников в академическом учреждении — это или непонимание, или осознанная стратегия. Проблема в том, что если ИФ РАН, по формуле Гусейнова, это «высшая инстанция в стране в области философии» — необходимо признать, что де-факто он есть сегодня захолустный филиал колониального управления в этой сфере. И само то, что для того экзистенциального фронтира, которым сейчас является СВО, у Института не нашлось никого, кроме «бесполезного», а теперь уже и уволенного, по официальной версии, за тунеядство и непомерные амбиции Черняева — заставляет задавать ещё больше неприятных вопросов.

Кстати. Что тогда, что сейчас — одно и то же. Люди понимают «занять позицию» как «о ужас, нас заставят заниматься пропагандой». Чадаев — тот вообще политтехнолог-манипулятор с ФЭПовско-сурковским бэкграундом, Дугин — известный мракобес и шаман с бубном, Коробов — отбитый милитарист из Донецка, Черняев просто карьерист-неудачник, который пытался подняться на патриотизме, но не выгорело — короче, мы вам тут не геббельсы, а свободные независимые академические исследователи, «бей … политрука, морда просит кирпича».

А я вот открываю их сайт, а там первой же верхней новостью в графе «Будущие события»:

Новогодне-рождественское заседание «Итальянского клуба» Института философии РАН, 26 декабря 2023 г.

«Итальянский клуб» Института философии РАН, совместно с международной «Ассоциацией друзей Амальфи» и «Флорентийским обществом», проводит заседание Клуба, посвященное 10-летию поездки делегации Института философии РАН в Геную и Нови-Лигуре, – места, связанные с судьбой выдающегося русского интеллектуала Николая Владимировича Станкевича (1813-1840). Во второй части дружеского собрания члены Итальянского клуба Института философии РАН поделятся видео-впечатлениями о поездках в Италию в завершающемся году. 26 декабря 2023 г., 15.00 (Институт философии РАН, ауд. 313). Заявки на участие в мероприятии: rushist@iph.ras.ru уже в окопах. Только по другую сторону. Там, где Нови-Лигуре, «Ассоциация друзей Амальфи», …и, кстати, И мне как-то сразу ясно становится: они даже не понимают, чтов окопах. Только по другую сторону. Там, где Нови-Лигуре, «Ассоциация друзей Амальфи», …и, кстати, Станкевич.



