 

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

От редакции АПН: Соблюдая стандарты беспристрастности журналистики, мы даём высказаться и второй стороне конфликта, в лице бывшего руководителя А.Черняева - Владимира Сидорина. Перепечатка производится с его разрешения.
 
Второй день никак не угомонятся – придётся высказаться. Выскажусь резко, в том числе не без перехода на личность – как человек, давно знающий «героя дня», бывший как в его подчинении, так и его руководителем последние два года. Думаю, что имею на это полное право, учитывая тот поток откровенного вранья и чепухи, который он в очередной раз обрушил на своих коллег.

«Уволен за поддержку СВО», «не давали и не дают работать выдающемуся философу патриотических убеждений»... О чём вообще разговор? Человек в 2013-2021 гг. возглавлял научное подразделение по истории русской философии, почти пять лет – был заместителем директора, фактически получив карт-бланш на научно-организационную и научно-исследовательскую деятельность. И про противодействие, которое он якобы встречал, рассказывать не надо: сложите уже 2+2 – ему дали все возможности, для чего и сделали частью административной команды, и ждали результат долгих пять лет, а не год и не два. Но ни один проект, за который он брался или который ему предлагали начать, не был не только доведён до конца, но даже толком начат, ибо не барское это дело – работать. Я вот, зная ситуацию изнутри, могу назвать главный результат за восемь лет – полтора десятка статей в соавторстве с теми, кто был в его прямом административном подчинении. Зато сейчас рассказывает о своей самоотверженной работе.

За последние два года данный сотрудник неизменно демонстрировал, что трудовой договор для него – ничего не значащая бумажка: возлагаемые им трудовые обязанности выполнять не нужно, приходить на работу можно только по грантовым делам, государственное задание – это, видимо, неинтересно, проводить и публиковать исследования в соответствии с установленными для ведущих научных сотрудников нормами – тоже необязательно. О каких политически мотивированных решениях вообще идёт речь? Научное подразделение должно продлить ему контракт только потому, что он один раз в Донецкий университет на конференцию съездил? По-видимому, это индульгенция теперь, так что ли, Андрей Коробов-Латынцев? Можно больше ничего не делать, главное, кричать об этой поездке почаще и погромче?

Когда наизнанку выворачивают авторы личных и политизированных тг-каналов – это ещё ладно: какой с них спрос. Писать по принципу «слышу звон, да не знаю, где он» – зачастую их образ существования. Но, оказывается, даже официально зарегистрированные СМИ с многомилионной аудиторией туда же: излагают всё с чужих слов, не пытаясь даже проверить информацию или получить комментарий разных сторон. Это какие-то новые стандарты журналистской этики, Readovka?

Надо честнее быть, господа. Считаете его своим единомышленником, соратником и т.д. – ваше право. Только тогда так прямо и говорите – "это часть нашей тусовочки, не позволим обижать", а не приплетайте сюда науку, философию, СВО, политическую ситуацию в стране.

Уверен, что специалисту такой высокой научной квалификации найдут применение, и обязательно найдутся желающие поручить ему исследовательский проект или ответственную работу – а для репрезентативности эксперимента даже лучше несколько. Вдруг что-то получится. Но, скорее, когда из этого не выйдет ничего хотя бы сколь-нибудь толкового, быть может, к ретивым защитниками этого господина наконец придёт понимание, что единственная причина его конфликта с коллегами – упорное нежелание признавать ограниченность своих научно-организационной, исследовательской и административной компетенций, принять, что не по Сеньке шапка.
 
 
Человек в последние пару лет плотно сел на тему некой абсолютной самостоятельности, автономности русской философской мысли, раз за разом при этом лишь повторяя какие-то общие слова декларативного характера, хотя два года – достаточный срок, чтобы показать хотя бы предварительный, но реальный результат в направлении, которое ты считаешь нужным. Предлагаю, Анатолий Владимирович, публично обсудить Вашу «программу»: готов обсудить как профессиональные, так и любые другие темы. Может, организуете, Алексей Чадаев, раз уж Вас так заинтересовала эта тема? Согласен на любую площадку, любой день, любое время.
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