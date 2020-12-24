Богатеющие на ковиде: Форбс представил новых миллиардеров

В первую очередь речь идёт о предприятиях, занимающихся "разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования".

"В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса - одна из них разработана [американской компанией] Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая - базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna".

Состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценили в $4,2 млрд. Француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, располагает капиталом в размере $4,1 млрд. Состояние американских инвесторов Тимоти Спрингера и Роберта Лангера, которые вложили в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, соответственно оценивается сейчас в $2 млрд и $1,5 млрд.

Мы уже отмечали, что с 18 марта по 24 ноября 2020 года 650 американских миллиардеров в совокупности прибавили к капиталу более 1 триллиона долларов. 29 миллиардеров с марта удвоили свой капитал. Появилось 36 новых миллиардеров. В списке миллиардеров оформилась группа сенти-миллиардеров, чьё состояние превышает 100 млрд долларов. Всё это происходит на фоне стремительного падения благосостояния государств, гражданами которых являются миллиардеры.