Рост ковидной заболеваемости в Европе превосходит снижение в других регионах

По мнению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, пандемия далека от завершения, поскольку ковидные заражения и смерти в Европе выросли:

"Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца... нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах... Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения".

При этом Гебрейесус продолжает настаивать, что "пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам [борьбы с пандемией]". Он привёл в пример то обстоятельство, что в странах с высокими доходами на душу населения применено в 80 раз больше тестов и в 30 раз больше вакцин, чем в государствах с низкими доходами.

Получается некоторый парадокс: страны с высокими доходами -- то есть европейские страны -- имеют наилучший доступ к инструментам борьбы с пандемией, однако рост заражений и смертей в этих странах превышает снижение в других регионах.