Троллейбусное депо Новосибирска предпочитает набирать мигрантов, готовых работать в две смены

По сообщению
ТГ-канала "Многонационал", депутат гордумы Новосибирска Светлана Каверзина пытается разобраться с тем, как в местном троллейбусном депо искусственно создают дефицит кадров и замещают местных сотрудников мигрантами:
«Пришли женщины - водители троллейбусов. Категории, права, большие стажи безаварийной работы. Таких в Питере с руками оторвут. Но работать они хотят в Новосибирске. Только вот не берут.... И это при том, что ставок открытых много - только на прошлой неделе в ГЭТ уволилось 15 водителей троллейбусов, готовятся уйти ещё порядка 15. Кто работать будет? Замначальника по эксплуатации говорит, что мигрантов наберет, с ними удобнее (Что? Да!) И работать мигранты готовы в две смены - см. например троллейбус 4069 - один и тот же водитель за рулем с 5-16 до 00-06. На износ. 19 часов подряд. Некем заменить? Да было бы, только брать на работу не хотят».
При этом установка тахографов (контрольное устройство на борту автотранспортных средств, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) перенесена на 2025 год.