Троллейбусное депо Новосибирска предпочитает набирать мигрантов, готовых работать в две смены

«Пришли женщины - водители троллейбусов. Категории, права, большие стажи безаварийной работы. Таких в Питере с руками оторвут. Но работать они хотят в Новосибирске. Только вот не берут.... И это при том, что ставок открытых много - только на прошлой неделе в ГЭТ уволилось 15 водителей троллейбусов, готовятся уйти ещё порядка 15. Кто работать будет? Замначальника по эксплуатации говорит, что мигрантов наберет, с ними удобнее (Что? Да!) И работать мигранты готовы в две смены - см. например троллейбус 4069 - один и тот же водитель за рулем с 5-16 до 00-06. На износ. 19 часов подряд. Некем заменить? Да было бы, только брать на работу не хотят».

По сообщению ТГ-канала "Многонационал", депутат гордумы Новосибирска Светлана Каверзина пытается разобраться с тем, как в местном троллейбусном депо искусственно создают дефицит кадров и замещают местных сотрудников мигрантами:При этом установка тахографов (контрольное устройство на борту автотранспортных средств, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) перенесена на 2025 год.