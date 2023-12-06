В Хабаровске фестиваль русских народных инструментов, в РВИО предложили подготовить книгу о помощи России странам бывшего СССР

"Поскольку Российское военно-историческое общество этим занимается, мы бы предложили подготовить солидный научно-популярный труд, касающийся подлинной истории стран бывшего Советского Союза. И подчеркнуть здесь именно особую роль России в защите этих территорий, то, как они присоединялись, как Россия развивала эти территории - экономически, культурно, политически. Как Россия, например, в Средней Азии, по сути дела, устранила рабство, которое там существовало, и что было бы с этими странами, исходя из документов, если бы туда не пришла Россия".