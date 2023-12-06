В Хабаровске с 8 по 10 декабря пройдёт IV фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных инструментах им. Б.К. Ушакова. Изначально он создавался для струнных — балалайки и домры, но мероприятие развивалось, и теперь в нём принимают участие творческие коллективы и оркестры. Конкурсные прослушивания солистов начнутся 8 декабря в хабаровском колледже искусств, 9 числа состоятся выступления ансамблей и оркестров. Фестиваль завершится большим гала-концертом во дворце «Русь».
Этот труд следовало бы перевести на английский и на все языки стран бывшего СССР.