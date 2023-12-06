 

В Хабаровске фестиваль русских народных инструментов, в РВИО предложили подготовить книгу о помощи России странам бывшего СССР

 

В Хабаровске с 8 по 10 декабря пройдёт IV фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных инструментах им. Б.К. Ушакова. Изначально он создавался для струнных — балалайки и домры, но мероприятие развивалось, и теперь в нём принимают участие творческие коллективы и оркестры. Конкурсные прослушивания солистов начнутся 8 декабря в хабаровском колледже искусств, 9 числа состоятся выступления ансамблей и оркестров. Фестиваль завершится большим гала-концертом во дворце «Русь».


Российское военно-историческое общество (РВИО) предлагает с целью борьбы с фальсификациями подготовить большое научно-популярное издание о подлинной истории стран бывшего Советского Союза и роли России в защите и развитии этих территорий. 
"Поскольку Российское военно-историческое общество этим занимается, мы бы предложили подготовить солидный научно-популярный труд, касающийся подлинной истории стран бывшего Советского Союза. И подчеркнуть здесь именно особую роль России в защите этих территорий, то, как они присоединялись, как Россия развивала эти территории - экономически, культурно, политически. Как Россия, например, в Средней Азии, по сути дела, устранила рабство, которое там существовало, и что было бы с этими странами, исходя из документов, если бы туда не пришла Россия".

Этот труд следовало бы перевести на английский и на все языки стран бывшего СССР.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Приморье концерты Дальневосточного оркестра русских народных инструментов, в Петербурге Международная неделя консерваторий
» Фестивали в Казани, Саратове, Ярославе, Воронеже, Томске
» В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль уличных театров, в Орловской области -- военно-исторический
» В Вологодской области проходит фестиваль реконструкторов "Небо славян", под Новгородом фестиваль "Княжья братчина"
» В Хабаровске начали заводить дела на самых активных
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Японии, Южной Корее, Гонконге и на Тайване рассказали, кого считают угрозой

  • 18:54
  • 327

В Хабаровске фестиваль русских народных инструментов, в РВИО предложили подготовить книгу о помощи России странам бывшего СССР

  • 18:30
  • 254

Участник СВО, русский из Узбекистана, попросил убежища в РФ; в Петербурге после драки задержали больше ста мигрантов

  • 17:22
  • 274

В ЛНР убит депутат, в ДНР пятеро раненых, в Подмосковье найдено тело Ильи Кивы

  • 16:48
  • 357

В Москве на ВДНХ прошли свадьбы в якутском и бурятском стиле, в петербургском ЗАГСе запретили свадьбу в русском стиле

  • 16:30
  • 363

Дума приняла законопроект о запрете телефонов на уроках; Мишустин заявил о росте производства электроники в РФ

  • 16:12
  • 282
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru