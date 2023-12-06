 

Захарова рассказала об украинском "гитлерюгенде"; в РФ впервые осудили военных за непредотвращение атаки ВСУ

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о традициях "гитлерюгенда" в ВСУ. По её словам, первую группу подростков-сирот, обученных в центре подготовки резервов «Гаймадацкая сечь», отправили в распоряжение 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. Захарова также сообщила, что несмотря на обещание держать детей в тыловых районах, поступают сведения о первых потерях на поле боя.


2-й Западный окружной военный суд в Москве впервые вынес приговор двум офицерам, не предотвратившим атаку Вооруженных сил Украины на территорию РФ. Слушание проходило по делу о нарушении правил боевого дежурства при отражении внезапного нападения. Речь идет об обстреле склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. В апреле 2022 года ВСУ нанесли удар, предположительно, ракетами «Точка-У», из Харьковской области, в результате чего семеро военнослужащих погибли, 43 пострадали, пятнадцать единиц техники было полностью уничтожено, около тридцати получили серьезные повреждения. Ущерб оценивается в 90 миллионов рублей. Дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова рассматривалось в закрытом для СМИ режиме, суд признал их вину доказанной, но не стал применять к подсудимым всю полноту санкций и даже не лишил офицерских званий. Им дали четыре года колонии, и они смогут претендовать на УДО.

Доктор права, кандидат исторических наук сравнивает это наказание с тем, что применялось в подобных случаях в императорской России:
"Ситуация, когда отсидевший офицер мог вернуться на службу офицером, была возможна лишь в одном случае: когда его приговаривали к заключению в крепости с ограничением некоторых лишь прав и преимуществ по службе. Это считалось наказанием не уголовным, а только "исправительным", и не влекло исключение из службы, причем заключение не могло длиться дольше 16 месяцев, но сопровождалось лишением права на производство в следующие чины и награждения впредь до особого засвидетельствования начальства об отличном подвиге или усердной и беспорочной службе. Такая санкция полагалась за оскорбление часового или военного караула словом или действием, и т.п. сравнительно мелкие провинности. А вот чтобы подставить свое подразделение под удар противника, потерять в результате людей, отсидеть за это четыре года и вернуться на службу как ни в чем не бывало офицером в прежнем чине - такого быть не могло".

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