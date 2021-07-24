 

В Греции осудили более тридцати российских граждан

 

Греция вынесла тридцать четыре обвинительных приговора россиянам, предположительно причастным к нелегальной перевозке мигрантов, плюс ещё семь дел находятся на рассмотрении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

"Всего сорок один случай сейчас. Тридцать четыре обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто "от А до Я".

По словам Захаровой, многие россияне, которые приехали в Грецию на заработки, "попали в настоящую ловушку". 

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил, что по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции зачастую освобождаются от наказания в соответствии с Конвенцией по борьбе с торговлей людьми, согласно которой лицо, введенное в заблуждение работодателем или действовавшее под принуждением, не подлежит ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русский менталитет как он есть
» Политика замещающей миграции в России – последствия и альтернативы
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ намереваются усиленно завозить мигрантов

  • 22:01
  • 134

В Греции осудили более тридцати российских граждан

  • 21:52
  • 144

Во Франции, Британии и Словакии прошли массовые выступления против ковидорегуляций

  • 21:45
  • 150

Доля среднеазиатских мигрантов в РФ достигла 76%

  • 09:18
  • 311

75% россиян высказались против однополых браков

  • 17:48
  • 404

Российские школьники на Международной олимпиаде по математике уступили только Китаю

  • 17:40
  • 354
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru