В Греции осудили более тридцати российских граждан

Греция вынесла тридцать четыре обвинительных приговора россиянам, предположительно причастным к нелегальной перевозке мигрантов, плюс ещё семь дел находятся на рассмотрении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:
"Всего сорок один случай сейчас. Тридцать четыре обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто "от А до Я".
По словам Захаровой, многие россияне, которые приехали в Грецию на заработки, "попали в настоящую ловушку".