В Греции осудили более тридцати российских граждан

Греция вынесла тридцать четыре обвинительных приговора россиянам, предположительно причастным к нелегальной перевозке мигрантов, плюс ещё семь дел находятся на рассмотрении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

"Всего сорок один случай сейчас. Тридцать четыре обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто "от А до Я".

По словам Захаровой, многие россияне, которые приехали в Грецию на заработки, "попали в настоящую ловушку".



Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил, что по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции зачастую освобождаются от наказания в соответствии с Конвенцией по борьбе с торговлей людьми, согласно которой лицо, введенное в заблуждение работодателем или действовавшее под принуждением, не подлежит ответственности.