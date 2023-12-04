ВСУ атакуют российские регионы, семеро мирных жителей ранены. Сообщается о бегстве украинцев в Артёмовском

Вооруженные силы Украины атаковали машину МЧС под Алешками в Херсонской области, тяжёлые ранения получили двое пожарных. Также атакован дроном грузовик фермера из посёлка Рогачики, мужчину доставили в больницу с тяжёлыми осколочными ранениями.

Один мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела Васильевки в Запорожской области, атакована электроподстанция в Пологах, выведен из строя один трансформатор.



Снова обстрелян Донецк, в Горловке ранены трое мирных жителей, повреждены здания пенсионного фонда и центра соцобслуживания, поликлиника в посёлке Шахты им. Изотова на территории Горловки и здание администрации Никитовского района.

Также ВСУ обстреляли Николаевку на подконтрольной России части Харьковской области, как раз тогда, когда в храме шла божественная литургия.

Как сообщает Минобороны РФ, военнослужащие ВСУ бежали при штурме населенного пункта Артемовское под Бахмутом (это русское название, советское название Артёмовск), бросая раненых военнослужащих, часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск. Через Артёмовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ под Бахмутом, из-за чего за неё шли ожесточённые бои. О взятии Артёмовского под контроль Минобороны заявило 2 декабря.











