Мирный житель 1955 г.р. ранен
в результате украинского обстрела Кировского района Донецка, повреждены школа искусств №5, административное здание и автомобили. В Старомихайловке, ДНР, ранена
женщина.
В результате обстрела украинцами магазина в Лисичанске ранены
четверо мирных жителей.
В Белгородской области украинцами обстреляна
Щетиновка. В Курской области вновь обстреляно Тёткино -- выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия, повреждены
два автомобиля, четыре дома, ЛЭП (посёлок обесточен
). Сброшено взрывное устройство на деревню Елизаветовка.
Национализация активов Украины и других государств уже (начиная с лета 2023 года) принесла в бюджет Крыма 1,86 миллиарда рублей, в ближайшее время список национализируемого имущества украинских олигархов на полуострове будет расширен.