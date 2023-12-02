 

В ДНР и ЛНР украинскими обстрелами ранены мирные жители, Крым получил от национализации украинского имущества 1,86 млрд рублей

Мирный житель 1955 г.р. ранен в результате украинского обстрела Кировского района Донецка, повреждены школа искусств №5, административное здание и автомобили. В Старомихайловке, ДНР, ранена женщина.
В результате обстрела украинцами магазина в Лисичанске ранены четверо мирных жителей.
В Белгородской области украинцами обстреляна Щетиновка. В Курской области вновь обстреляно Тёткино -- выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия, повреждены два автомобиля, четыре дома, ЛЭП (посёлок обесточен). Сброшено взрывное устройство на деревню Елизаветовка.

Национализация активов Украины и других государств уже (начиная с лета 2023 года) принесла в бюджет Крыма 1,86 миллиарда рублей, в ближайшее время список национализируемого имущества украинских олигархов на полуострове будет расширен.





 

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APN.ru