 

Израиль штурмует города на Западном берегу реки Иордан, сотни детей от семи лет маршируют в Лондоне "за свободу Палестины"

Армия Израиля штурмует деревни и города на Западном берегу реки Иордан, в том числе Дженин, Калькилью, Вифлеем, Бейт-Сахур, Хеврон, Тубас. Дженин атакован с нескольких направлений с применением тяжёлой военной техники и бульдозеров. Как утверждали местные жители, одной из главных целей являлся лагерь беженцев. На севере сектора Газа более 800 тыс. человек лишены доступа к еде и лекарствам.

 

По улицам Лондона 30 ноября вновь прошли сотни малолетних детей, в возрасте от семи лет, несущие плакаты с требованием свободы Палестине. Это уже далеко не первый подобный марш: они происходили и в конце октября, и весь ноябрь; в маршах принимают участие более четырёхсот детей. Правительство консерваторов видит большую проблему в том, что дети не в школе, а участвуют в "маршах ненависти". Предполагается, что за организацией детских маршей стоит радикальная группа "Клетка" (Cage), которую обвиняют в симпатиях к ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация). В свою очередь, представитель "Клетки" заявляет, что с участием детей не было никаких проблем, пока они требовались, чтобы выражать симпатию Украине. 



 


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