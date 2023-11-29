На Украине заявили, что русский язык "был, есть и будет красной линией"; НАТО рассматривает русскоязычных как угрозу

Вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для Киева, и это "зафиксировано в консультациях с партнёрами", заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Относительно русского языка. Русский язык был, есть и всегда будет красной линией. Это было ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами».

Стефанишина назвала языки стран ЕС единственными, которых касаются права национальных сообществ на Украине.

Перечисляя угрозы в балтийском регионе, командующий многонациональным корпусом альянса "Северо-Восток" генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт сказал, что "в трёх балтийских странах проживает значительное количество русскоязычных меньшинств", и хотя он "не ставит под сомнение их преданность своим странам", но это "даёт нам дополнительные важные факторы, которые мы должны принимать во внимание".