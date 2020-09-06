 

Возле Дома Павлова в Волгограде установили памятник "Детям, пережившим войну"

Возле Дома Павлова, где осенью 1942 года во время Сталинградской битвы группа красноармейцев под командованием старшего сержанта Якова Павлова 58 дней удерживала оборону, открыли памятник "Детям, пережившим войну". 
 
Памятник высотой 1 м 55 см представляет собой фигуру девочки, которая держит плюшевого мишку. Автор -- скульптор Сергей Щербаков.
 
В Волгоградской области сейчас проживают почти 5,5 тыс. человек, которые во время Сталинградской битвы были детьми и находились в городе с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку Сталинграда, до 2 февраля 1943 года, когда битва завершилась. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Крымчане начали сбор денег на памятник Владимиру Путину
» В Ашхабаде снесли памятник матери Туркменбаши
» Наименование «город-герой Сталинград» станет символом Волгограда
» Россия празднует день Куликовской битвы
» Путина демонтировали
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Черный расизм: цели, истоки, методы

Черный расизм: цели, истоки, методы

Лукашенко снова предаст, а Москва заплатит

Лукашенко снова предаст, а Москва заплатит

Феномен коллекционера

Феномен коллекционера

В Мордовии скоро будет четыре муфтията?

В Мордовии скоро будет четыре муфтията?

Анабаcис Дональда Трампа

Анабаcис Дональда Трампа

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Знаменитым лондонским музеям предстоит изжить в себе расизм

  • 20:28
  • 183

Вступили в силу новые правила расчёта ОСАГО

  • 19:32
  • 180

Возле Дома Павлова в Волгограде установили памятник "Детям, пережившим войну"

  • 19:22
  • 174

Американку, притворявшуюся чернокожей, отстранили от преподавания в университете

  • 18:11
  • 191

В Эквадоре соседей поощряют доносить друг на друга о "признаках ковида"

  • 21:22
  • 401

Россияне считают Москву городом хороших возможностей и плохой экологии

  • 20:55
  • 372
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru