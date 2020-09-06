Возле Дома Павлова в Волгограде установили памятник "Детям, пережившим войну"

Возле Дома Павлова, где осенью 1942 года во время Сталинградской битвы группа красноармейцев под командованием старшего сержанта Якова Павлова 58 дней удерживала оборону, открыли памятник "Детям, пережившим войну".

Памятник высотой 1 м 55 см представляет собой фигуру девочки, которая держит плюшевого мишку. Автор -- скульптор Сергей Щербаков.

В Волгоградской области сейчас проживают почти 5,5 тыс. человек, которые во время Сталинградской битвы были детьми и находились в городе с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку Сталинграда, до 2 февраля 1943 года, когда битва завершилась.



