Возле Дома Павлова в Волгограде установили памятник "Детям, пережившим войну"
- 06.09.2020, 19:22,
- Новости
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Возле Дома Павлова, где осенью 1942 года во время Сталинградской битвы группа красноармейцев под командованием старшего сержанта Якова Павлова 58 дней удерживала оборону, открыли памятник "Детям, пережившим войну".
Памятник высотой 1 м 55 см представляет собой фигуру девочки, которая держит плюшевого мишку. Автор -- скульптор Сергей Щербаков.
В Волгоградской области сейчас проживают почти 5,5 тыс. человек, которые во время Сталинградской битвы были детьми и находились в городе с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку Сталинграда, до 2 февраля 1943 года, когда битва завершилась.