В Донецке украинцы взрывают детей и обстреливают пожарных, в Запорожской области ранен корреспондент "России 24"

В Донецке украинцы сбросили взрывчатку с беспилотника на девочек 2009 года рождения, девочки ранены
. Затем Четверо пожарных МЧС России были ранены
во время повторного обстрела Донецка украинцами, когда тушили пожар, произошедший из-за первого обстрела.
В Запорожской области корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил ранение
осколочным снарядом, также с БПЛА.
Участились
украинские обстрелы кассетными боеприпасами Новой Каховки и её окрестностей (Херсонская область).
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Нехотеевка, Долгое, хутор Старый, Спдарюшино, Середа, Муром, Терезовка.
В Курской области обстреляно село Анатольевка, повреждены
два частных домовладения.
Стало известно, что 10 ноября в результате атаки безэкипажного катера ВСУ погиб старший мичман Военно-морского флота России Денис Никитин. ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму, при атаке были задействованы четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона. Посмертно награждён орденом Мужества.