В Донецке украинцы взрывают детей и обстреливают пожарных, в Запорожской области ранен корреспондент "России 24"

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В Донецке украинцы сбросили взрывчатку с беспилотника на девочек 2009 года рождения, девочки ранены. Затем Четверо пожарных МЧС России были ранены во время повторного обстрела Донецка украинцами, когда тушили пожар, произошедший из-за первого обстрела.
В Запорожской области корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил ранение осколочным снарядом, также с БПЛА.
Участились украинские обстрелы кассетными боеприпасами Новой Каховки и её окрестностей (Херсонская область).
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Нехотеевка, Долгое, хутор Старый, Спдарюшино, Середа, Муром, Терезовка.
В Курской области обстреляно село Анатольевка, повреждены два частных домовладения.

Стало известно, что 10 ноября в результате атаки безэкипажного катера ВСУ погиб старший мичман Военно-морского флота России Денис НикитинВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму, при атаке были задействованы четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона. Посмертно награждён орденом Мужества. 
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