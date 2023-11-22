В Донецке украинцы взрывают детей и обстреливают пожарных, в Запорожской области ранен корреспондент "России 24"

результате атаки безэкипажного катера ВСУ

погиб старший мичман Военно-морского флота России Денис Никитин

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ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму, п

ри атаке были задействованы четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Стало известно, что 10 ноября в