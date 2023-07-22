Белгородское село обстреляно кассетными боеприпасами, в Донецке погибла женщина, погиб корреспондент РИА

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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в Крыму, произошла детонация на складе, часть жителей Красногвардейского района Крыма эвакуирована, двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы.
Белгородское село Журавлёвка обстреляно кассетными боеприпасами. Помимо этого сообщается об ударах по сёлам Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое, Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка и хутору Старый.
В Запорожской области при обстреле украинцами гражданской машины погиб корреспондент РИА Новостей Ростислав Журавлёв, ранены корреспондент и оператор телеканала "Известия".
В Донецке погибла женщина 1972 г.р., ранены два мирных жителя в Донецке и один в Макеевке.



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