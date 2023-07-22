Белгородское село обстреляно кассетными боеприпасами, в Донецке погибла женщина, погиб корреспондент РИА

Украинские беспилотники атаковали
нефтебазу и склад боеприпасов в Крыму, произошла детонация на складе, часть жителей Красногвардейского района Крыма эвакуирована
, двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы
.
Белгородское село Журавлёвка обстреляно кассетными боеприпасами
. Помимо этого сообщается об ударах по сёлам Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое, Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка и хутору Старый.
В Запорожской области при обстреле украинцами гражданской машины погиб
корреспондент РИА Новостей Ростислав Журавлёв, ранены
корреспондент и оператор телеканала "Известия".
В Донецке погибла
женщина 1972 г.р., ранены
два мирных жителя в Донецке и один в Макеевке.