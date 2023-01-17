 

81 человек на планете владеет более чем половиной всех мировых богатств

 

Суммарное благосостояние 81 самого обеспеченного человека на планете превышает половину совокупного мирового богатства, свидетельствует доклад благотворительной организации "Оксфам". За последние два года 1% богатейших людей планеты увеличили свои состояния на $26 трлн, в то время как оставшиеся 99% населения в совокупности увеличили свои состояния всего на $16 трлн. На 1% богатейших людей приходится 45,6% общемирового состояния, а на 50% с наименьшими доходами - всего 0,75%. 

В последние годы темпы накопления средств самыми богатыми людьми планеты ускорились: богатство миллиардеров теперь в среднем увеличивается на $2,7 млрд в сутки.

Этому способствует и то, что верхние уровни ставок на доходы физлиц стали ниже, а средняя ставка налога на самых богатых в ОЭСР (включает 38 государств) снизилась с 58% в 1980 году до 42% в последнее время. Для ста стран средний показатель находится ещё ниже - около 31%. "В результате многие из самых богатых людей на планете почти не платят налоги. Например, реальная налоговая ставка у одного из самых богатых людей в истории Илона Маска, главы производителя электромобилей Tesla, составляет 3,2%. Другой богатейший человек - руководитель Amazon.com Inc. Джефф Безос - платит налоги по ставке менее 1%".



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