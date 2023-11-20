 

Российские компании выплатили в бюджет лишь 40 из 300 млрд рублей налога на сверхприбыль; в Совфеде призвали "умерить пыл" банков

 

Российский бизнес в рамках выплаты налога на сверхприбыль пока перечислил в бюджет лишь сорок из планируемых трёхсот миллиардов рублей, хотя до конца ноября продолжается льготный период.

Ставка налога на сверхприбыль составляет 10% от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата должна быть произведена не позднее 28 января 2024 года, её сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно, и компании ещё могут снизить сумму в два раза, если перечислят обеспечительный платеж до 30 ноября 2023 года.

20 процентов плательщиков придётся на добытчиков твёрдых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений, 13% на металлургов, 12% на торговлю, 9% на банки. Предприятия нефтегазовой отрасли в список плательщиков налога на сверхприбыль не включены, хотя их финансовые результаты превосходят ожидания.

Сенатор Анатолий Артамонов заявил о необходимости "умерить пыл" российских банков, которые в 2023-м году получили прибыль в десять раз большую, чем в предыдущем. Сенатор указал, что объём прибыли банков практически совпал с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение в 2024 году. Ранее стало известно, что российские банки в 2023 году могут получить рекордную прибыль, предварительно оцениваемую в сумму свыше 2,6 триллиона рублей.

 


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