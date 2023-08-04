Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль; активы иностранцев "могут быть заморожены"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет, в целях увеличения доходов федерального бюджета его должны выплатить крупные компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. При этом закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, для которых в этом году предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу. Тем не менее, ожидается, что налог принесёт бюджету дополнительный доход примерно в 300 миллиардов рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы, сумма выплаты исчисляется налогоплательщиками самостоятельно и её ещё можно снизить в два раза, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Также предполагается усовершенствовать "применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний", для этого внесены уточнения в "правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества в отношении лиц, попавших под спецмеры", в том числе иностранцев. Предполагается, что это должна быть заморозка, подобная той, что уже применена в отношении российских активов за границей. Но закон вступит в силу через 180 дней.