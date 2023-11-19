 

Резьба по камню, гастрономическое представление и традиции русских праздников на выставке-форуме "Россия"

Алтайский край показал интерактивный спектакль "Балаганище" о традициях русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. "Гости увидели своего рода живой календарь русских праздников от Святок до Рождества Христова: фрагменты ярмарочных развлечений, сцены медвежьей потехи, отрывки из народной драмы". Зрителей познакомили с традициями празднования Святок, Масленицы, Пасхи, Троицы и Рождества. 

А Колыванский камнерезный завод, основанный в Алтайском крае в 1802 году, провёл обучающее занятие по сбору мозаики с логотипом выставки-форума "Россия" и представил изделия из разных пород камней, объяснил принципы работы с ними. Также была показана копия "Царицы ваз": ваза с каменными фруктами, изготовленными из белорецкого кварцита. "Царица ваз" - название большой колыванской вазы из зелёно-волнистой яшмы, это произведение камнерезного искусства, изготовленное 170 лет назад, ныне выставлено в Государственном Эрмитаже. 

Новосибирская область показала гастрономическое представление в "Доме российской кухни". Оно включало в себя обучающие занятия от шеф-поваров ресторанов Новосибирска по приготовлению битой дичи, новосибирской ухи, таёжного десерта, а также дегустацию деликатесов из мяса лося, бобра, марала, косули, муксуна, стерляди, нельмы и других локальных продуктов. Среди блюд, представленных регионом, была также рыбная кулебяка, ржаной пряник, борщ с брусникой, ростбиф из оленя и омуль, запечённый в вине с папоротником. Представление сопровождалось выступлением творческого коллектива ВИА "Белые росы".

 


 


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