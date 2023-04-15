 

В Британии подростков учат в школе, что если они "поменяют пол", их перестанут дразнить

В Британии, в рамках уроков "сексуального образования", четырнадцатилетним детям рассказывают, что если они "поменяют пол" -- их перестанут дразнить, травить, и их проблемы решатся. Для уязвимых детей, испытывающих проблемы с общением, это звучит соблазнительно. Один из наиболее распространённых сценариев "смены пола" в британских школах таков: ребёнок с проблемами в общении записывается в ЛГБТ-клуб, чтобы найти друзей. Через несколько месяцев такого общения он может заявить, что является геем или лесбиянкой, а ещё через несколько месяцев -- что он на самом деле другого пола. Родителей об этом уведомляют письмом или по телефону, и они не имеют права возражать. Кроме того, в британских школах проходят встречи с "трансгендерами". 
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APN.ru