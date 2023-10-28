В Лондоне родители рассказали, как учителя-"активисты" продвигают в школах трансгендерную повестку

На конференции в Лондоне родители и бывшие учителя рассказали
о методах, которые учителя-"активисты" в английских школах используют, чтобы продвигать трансгендерную повестку. Например, не реже, чем раз в полгода, устраивают детям опросы на тему, к какому полу они себя относят. Одиннадцатилетней девочке "помогли" купить фальшивый накладной пенис, "чтобы она попробовала жить как мальчик". В одной из школ Брайтона учительница, которая определяет себя как "небинарную", демонстративно носит во время менструаций облегающую белую одежду, не пользуясь при этом средствами гигиены, чтобы иметь возможность "вызвать детей на разговор". В другой школе детей наказывали (принудительно оставляли в школе после уроков), если они называли учительницу "мисс", а она сама не считала себя женщиной.