Круглый стол с участием депутатов и представителей министерств по профилактике мигрантской преступности состоялся в Москве

-- ввести электронные визы для граждан Азии и Закавказья, не только рабочих, но и гостевых, а также наложить запрет на автоматическое разрешение въезда в страну членов семьи мигранта. Стоимость трудового патента следует увеличить, а обучение в российских школах иностранных граждан должно стать платным. Предложено ограничить количество детей мигрантов в классах до 10%.

-- контроль за приезжими на улицах российских городов должен ужесточиться — предъявления документов недостаточно, гражданина другой страны надо проверять на наличие холодного оружия и других опасных предметов.

-- увеличить призывной возраст для приезжих, а также ввести запрет на поступление в профильные военные и правоохранительные учебные заведения без прохождения службы в ВС РФ. Те, кто уклоняется от прохождения военной службы и мобилизации, должны быть лишены гражданства.

-- ужесточить контроль за доходами трудовых мигрантов, ввести мораторий сроком на три года на выдачу новых российских паспортов. За это время необходимо провести тотальную ревизию законности выданных паспортов иностранцам и членам их семей за последние десять лет. При выявлении нарушений лишать гражданства РФ не только нарушителя, но и членов его семьи.

В круглом столе приняли участие депутаты Госдумы, общественники, представители Минтруда, Минюста, Генпрокуратуры.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба призвал ужесточить правила пребывания иммигрантов в России и выдворять их из страны за любые нарушения российских норм и правил вместе с семьями:

"В иммиграционной политике государства предлагаем внести изменения, опираясь на нулевую терпимость. Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России. Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса - это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации".

Почти 140 человек доставили в отдел полиции после стычки между рабочими на стройке московского небоскреба «Afi Tower» в Свиблово, двое пострадавших.

В Новой Москве разыскивают мигранта, подозреваемого в домогательствах к тринадцатилетнему мальчику.

В Тюмени на четырнадцать лет осудили педофила из Таджикистана, два года насиловавшего маленьких дочерей своей сожительницы, избивавшего и запугивавшего их. В конце концов, когда он попытался задушить мать, девочки рассказали ей о происходящем.















