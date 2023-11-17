Круглый стол с участием депутатов и представителей министерств по профилактике мигрантской преступности состоялся в Москве

-- контроль за приезжими на улицах российских городов должен ужесточиться — предъявления документов недостаточно, гражданина другой страны надо проверять на наличие холодного оружия и других опасных предметов.
-- увеличить призывной возраст для приезжих, а также ввести запрет на поступление в профильные военные и правоохранительные учебные заведения без прохождения службы в ВС РФ. Те, кто уклоняется от прохождения военной службы и мобилизации, должны быть лишены гражданства.
-- ужесточить контроль за доходами трудовых мигрантов, ввести мораторий сроком на три года на выдачу новых российских паспортов. За это время необходимо провести тотальную ревизию законности выданных паспортов иностранцам и членам их семей за последние десять лет. При выявлении нарушений лишать гражданства РФ не только нарушителя, но и членов его семьи.
В круглом столе приняли участие депутаты Госдумы, общественники, представители Минтруда, Минюста, Генпрокуратуры.
Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба призвал ужесточить правила пребывания иммигрантов в России и выдворять их из страны за любые нарушения российских норм и правил вместе с семьями:
Почти 140 человек доставили в отдел полиции после стычки между рабочими на стройке московского небоскреба «Afi Tower» в Свиблово, двое пострадавших.
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