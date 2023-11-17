 

Песков рассказал о скромной жизни своей дочери, незаменимости Путина и необходимости цензуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» рассказал (в опровержение расследования экстремистской организации-иноагента ФБК), что его дочь Елизавета Пескова во Франции жила скромно, буквально по-спартански, и "ей пришлось преодолевать трудности". 

Также Песков рассказал студентам МГИМО о своей уверенности, что Владимир Путин вновь победит на выборах главы государства, если решит баллотироваться: «Я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет». Песков убеждён, что следующий президент России должен быть «таким же», как Путин, или «другим, но таким же».

Также, по его мнению, «сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жёстких мер от власти» -- в частности, должна существовать цензура. При этом пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос о том, где проходит грань между критикой и дискредитацией Российской армии, но, поскольку грань очень тонкая, надо «десять раз подумать» прежде, чем критиковать ВС РФ. 


 

 


 

 

 


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