Общественности рассказали о том, как датчане в течение десятилетий принудительно стерилизовали инуиток

Начиная с 1967 года датское правительство Гренландии, для уменьшения выплат по социальным пособиям, предпринимало усилия по сокращению рождаемости инуитов и зашло в этом очень далеко. Девочкам начиная с двенадцатилетнего возраста, часто без их и родительского согласия, устанавливали внутриматочные спирали, которые были слишком велики для их возраста и предназначались для рожавших женщин. Такие конструкции травмировали их внутренние органы. Часто девочки даже не понимали, какой манипуляции их подвергают, и узнавали о спиралях много лет спустя, из-за развившихся инфекций и невозможности забеременеть.

К 1970 году – всего через три года после начала кампании и в последний год сбора официальных данных – половина женщин в Гренландии в возрасте от 15 до 45 лет были искусственно бесплодными. Спирали массово устанавливались не только девочкам, но и женщинам, и некоторые врачи шутили, что "ес ли бы гренландская женщина обратилась к ним даже по поводу опухшего пальца, она вышла бы из их операционной с ВМС [внутриматочная спираль]". Однако массовым внедрением среди девочек занимались именно инуитские школы-интернаты.

Официально кампания закончилась в 1975-м, но фактически продолжалась до 1991-го, а отдельные случаи стерилизации гренландских женщин без их согласия известны вплоть до 2018 года



