В России можно будет наблюдать редкое солнечное затмение

Редкое солнечное затмение произойдёт 10 июня
, наблюдать его можно будет в северных регионах планеты -- России, Канаде, Гренландии (максимально эффектным зрелище будет на севере Гренландии). Так называемое "огненное кольцо" -- иллюзию почти полного закрытия Солнца Луной, когда видна только огненная кайма -- можно будет наблюдать в течение трёх-четырёх минут. Такие полные перекрытия Солнца Луной случаются не так уж редко, раз в несколько лет, но наблюдать их можно далеко не из каждой точки планеты. Затмение начнётся в 12:10 по московскому времени.