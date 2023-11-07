 

Демпфер нефтяникам будут выплачивать за счёт "Газпрома"; Хуснуллин заявил, что в РФ "неплохая" доступность жилья

 

В ближайшее время правительство РФ собирается внести в Госдуму поправки об источниках демпферных выплат нефтяникам (демпферный механизм подразумевает выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ, чтобы они не слишком повышали цены на топливо на внутреннем рынке). Большая часть выплат придётся на увеличение платежей "Газпрома", что принесёт 70-80 миллиардов рублей в год. В сентябре правительство пыталось уменьшить демпфер, но это сразу привело к напряжённости на рынке, вплоть до дефицита топлива. Теперь правительство вернёт "прежний формат демпфера", а это требует новых денег. 

Правительственные поправки подразумевают увеличение налога на добычу полезных ископаемых для газового конденсата для «Газпрома» в полтора раза. При этом "Газпром" сообщает о сокращении инвестиционной программы на 2023 год сразу на 14% (334 миллиарда рублей), до 1,97 триллиона рублей; в связи с сокращением экспорта, денег на объявленный уровень расходов "Газпрому" не хватает. 

 

 

Доступность жилья в России в сравнении с другими странами неплохая, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, граждане обладают возможностью — хоть и «не самой легкой» — приобретать и обновлять жилье, и это благодаря имеющемуся спросу в стране строится столько жилья. Хуснуллин считает, что строить надо и ещё больше, как можно больше, потому что "благодаря росту предложения удастся сдержать повышение цен на недвижимость".


 

 




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