 

"Перестаньте говорить детям, что они родились не в том теле". Подписана Декларация биологической реальности

В Британии группа политиков, спортсменов, деятелей культуры объединилась с целью подписания Декларации биологической реальности. Декларация требует, чтобы детей перестали учить тому, что они родились "не в том теле", чтобы службе здравоохранения было запрещено прописывать детям "блокаторы пубертата", а школам -- не позволено "менять пол", по желанию учеников. Также говорится о необходимости защищать "однополые пространства" -- туалеты, раздевалки, больничные палаты -- и не позволять "трансгендерам" участвовать в спортивных соревнованиях того пола, который они себе приписывают.
Координатор декларации Джеймс Эссес говорит: "Все подписанты объединены желанием поддерживать биологическую реальность. Речь идёт не о левых или правых. Речь идёт о правильном и неправильном.'
Декларация начинается так:
"За последние годы в Соединённом Королевстве произошла очевидная атака на биологическую реальность. Это исказило государственную политику и дискурс в пользу идеологии, которая не имеет научной основы и которая создает риски для защиты некоторых наиболее уязвимых групп.'
В Британии "атака на биологическую реальность" зашла уже настолько далеко, что в инструкциях Королевской прокурорской службы (главный государственный орган надзора и обвинения по уголовным делам в Англии и Уэльсе) отказ от использования "предпочитаемого местоимения" в семье (например, если родителям не нравится, что их мальчик называет себя девочкой) приравнивается к домашнему насилию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Британии прошёл ЛГБТ-парад в поддержку Украины
» В Британии назначают блокаторы пубертата девятилетним детям
» Год назад была подписана Декларация Грейт-Баррингтон
» Будем менять Конституцию РФ?
» Россия отдаст Японии половину "северных территорий"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Перестаньте говорить детям, что они родились не в том теле". Подписана Декларация биологической реальности

  • 11:08
  • 224

Строится железная дорога между Ростовом и Крымом, Запорожской области нужно Запорожье

  • 08:23
  • 252

Пелевин как зеркало перехода к неофеодализму

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибла семейная пара

  • 13:56
  • 407

"Сами печатают деньги и их покупают". Глава Минфина рассказал об особенностях доллара и госдолга США

  • 11:14
  • 394

Названы самые старые и самые молодые страны

  • 20:35
  • 583
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru