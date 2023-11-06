"Перестаньте говорить детям, что они родились не в том теле". Подписана Декларация биологической реальности

В Британии группа политиков, спортсменов, деятелей культуры объединилась с целью подписания Декларации биологической реальности. Декларация требует, чтобы детей перестали учить тому, что они родились "не в том теле", чтобы службе здравоохранения было запрещено прописывать детям "блокаторы пубертата", а школам -- не позволено "менять пол", по желанию учеников. Также говорится о необходимости защищать "однополые пространства" -- туалеты, раздевалки, больничные палаты -- и не позволять "трансгендерам" участвовать в спортивных соревнованиях того пола, который они себе приписывают.

Координатор декларации Джеймс Эссес говорит: "Все подписанты объединены желанием поддерживать биологическую реальность. Речь идёт не о левых или правых. Речь идёт о правильном и неправильном.'