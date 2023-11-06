"Перестаньте говорить детям, что они родились не в том теле". Подписана Декларация биологической реальности
- 06.11.2023, 11:08,
- Новости
- 223
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
В Британии группа политиков, спортсменов, деятелей культуры объединилась с целью подписания Декларации биологической реальности. Декларация требует, чтобы детей перестали учить тому, что они родились "не в том теле", чтобы службе здравоохранения было запрещено прописывать детям "блокаторы пубертата", а школам -- не позволено "менять пол", по желанию учеников. Также говорится о необходимости защищать "однополые пространства" -- туалеты, раздевалки, больничные палаты -- и не позволять "трансгендерам" участвовать в спортивных соревнованиях того пола, который они себе приписывают.
Координатор декларации Джеймс Эссес говорит: "Все подписанты объединены желанием поддерживать биологическую реальность. Речь идёт не о левых или правых. Речь идёт о правильном и неправильном.'
"За последние годы в Соединённом Королевстве произошла очевидная атака на биологическую реальность. Это исказило государственную политику и дискурс в пользу идеологии, которая не имеет научной основы и которая создает риски для защиты некоторых наиболее уязвимых групп.'
В Британии "атака на биологическую реальность" зашла уже настолько далеко, что в инструкциях Королевской прокурорской службы (главный государственный орган надзора и обвинения по уголовным делам в Англии и Уэльсе) отказ от использования "предпочитаемого местоимения" в семье (например, если родителям не нравится, что их мальчик называет себя девочкой) приравнивается к домашнему насилию
.