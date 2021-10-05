Год назад была подписана Декларация Грейт-Баррингтон
- 05.10.2021, 20:26,
- Новости
- 130
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Год назад американские и британские учёные собрались на конференцию в местечке Грейт-Барригтон, где была подписана
одноимённая декларация. Инициаторами стали три авторитетных профессора-эпидемиолога: Мартин Куллдорф, Сунетра Гупта и Джей Бхаттачарья. Декларация утверждала те принципы борьбы с эпидемической ситуацией, которые существовали до начала 2020 года (и были резко изменены в начале весны того года), и выступала резко против локдаунов. Главным принципом, который провозглашался в декларации, была объявлена целенаправленная защита наиболее уязвимых. Авторы провозглашали:
Мы посвятили свою карьеру защите здоровья людей и считаем что текущий подход использующий изоляцию оказывает разрушительное воздействие на здоровье населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Негативные эффекты нынешнего подхода (и это лишь некоторые из них) включают в себя более низкие показатели вакцинации детей, ухудшение исходов сердечно-сосудистых заболеваний, меньшее количество обследований на рак и ухудшение психического здоровья, что приведет к увеличению избыточной смертности в ближайшие годы. При этом средний класс и дети понесут самое тяжелое бремя. Не пускать учеников в школу это истинная несправедливость...
Мы знаем что всё население в конечном итоге достигнет коллективный иммунитет – т.е. точку, при которой частота новых инфекций станет стабильной. Этому может способствовать вакцина (но она не обязательна для этого). Поэтому наша цель должна заключаться в минимизации смертности и социального вреда, пока мы не достигнем коллективного иммунитета.
Самый правильный подход, который уравновешивает риски и преимущества достижения коллективного иммунитета, заключается в том чтобы позволить тем, кто подвергается минимальному риску, нормально жить своей жизнью чтобы сформировать иммунитет к вирусу, при этом лучше защищая тех, кто находится в группе высокого риска. Мы называем этот подход Целенаправленной Защитой.
Декларация существует на английском языке и в переводе ещё на 44 языка (включая русский)
.
На сегодня декларацию подписали 864 303 человека, из них 14 981 учёный, работающий в области медицины, и 44 167 работников здравоохранения.