Украинцы атакуют российские регионы

Село Гуево в Суджанском районе Курской области осталось без света
и мобильной связи из-за украинского обстрела, в одном из домов выбиты окна.
В Белгородской области обстреляны
хутор Старый и МАПП "Шебекино", в небе над сёлами Соломино и Ближнее сбиты украинские беспилотники.
В Скадовске Херсонской области нанесён удар по мебельному магазину, здание сильно повреждено
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ВСУ попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое, впервые
было применено минирование дронами: шесть дронов со взрывчаткой были заранее приземлены по предполагаемому пути следования состава, взрывчатое устройство перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Мины были своевременно обнаружены и обезврежены российскими специалистами.