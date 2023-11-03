Мобильные операторы Крыма отменили роуминг на материке; в Донецке открылась первая касса железной дороги

Ключевые операторы мобильной связи в Крыму Win mobile и "Волна мобайл" начали предоставлять свои услуги на материковой части России без списания оплаты роуминга.

"Основные крымские операторы мобильной связи "Волна" и Win mobile начали предоставлять услуги на материковой части России на тех же условиях, что и на территории полуострова. Так что теперь крымчане, выезжающие за пределы нашего региона, могут не переживать, что останутся без связи и мобильного интернета или потратят лишние деньги на оплату этих услуг".

Ранее крупнейшие мобильные операторы РФ сделали бесплатными звонки для абонентов, находящихся в Израиле.

Предприятие Донецкой Народной Республики "Донецкая железная дорога" открыло первый пункт продажи железнодорожных билетов в Донецке на поезда дальнего следования по территории Российской Федерации. До этого жители региона покупали билеты в Ростовской области.

Это первая касса, которая открыта на донецкой железной дороге, планируется открыть ещё четырнадцать подобных точек продажи билетов в шести городах региона, в том числе в Мариуполе.