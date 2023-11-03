 

Мобильные операторы Крыма отменили роуминг на материке; в Донецке открылась первая касса железной дороги

Ключевые операторы мобильной связи в Крыму Win mobile и "Волна мобайл" начали предоставлять свои услуги на материковой части России без списания оплаты роуминга.

"Основные крымские операторы мобильной связи "Волна" и Win mobile начали предоставлять услуги на материковой части России на тех же условиях, что и на территории полуострова. Так что теперь крымчане, выезжающие за пределы нашего региона, могут не переживать, что останутся без связи и мобильного интернета или потратят лишние деньги на оплату этих услуг".

Ранее крупнейшие мобильные операторы РФ сделали бесплатными звонки для абонентов, находящихся в Израиле.  

 

Предприятие Донецкой Народной Республики "Донецкая железная дорога" открыло первый пункт продажи железнодорожных билетов в Донецке на поезда дальнего следования по территории Российской Федерации. До этого жители региона покупали билеты в Ростовской области. 

Это первая касса, которая открыта на донецкой железной дороге, планируется открыть ещё четырнадцать подобных точек продажи билетов в шести городах региона, в том числе в Мариуполе.


 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские мобильные операторы сделали связь для абонентов в Израиле бесплатной (но не в новых регионах РФ)
» Google начинает предоставлять услуги беспроводной связи
» Крым пригрозил создать собственного сотового оператора
» ГКРЧ приняла решение о введении в России принципа технологической нейтральности радиочастот
»  Операторы мобильной связи и Роскомнадзор собираются навязать установку антивирусов на новые смартфоны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мобильные операторы Крыма отменили роуминг на материке; в Донецке открылась первая касса железной дороги

  • 12:30
  • 104

Отечественным производителям электроники не дают льготные кредиты; в РФ резко выросло число неплательщиков

  • 10:11
  • 200

Что известно о хозяевах телеграм-канала "Утро Дагестан"

  • 22:08
  • 334

Украинцы ударили по Энергодару во время ротации МАГАТЭ, Белгородская область перенимает опыт ДНР

  • 21:28
  • 285

Путин засекретил недвижимость, находящуюся в собственности государства; ратифицировано соглашение с Белоруссией о признании автоштрафов

  • 20:06
  • 359

Израиль знал о готовящемся нападении ХАМАС; Захарова назвала "антироссийским шагом" призыв к евреям не ездить на Кавказ

  • 15:17
  • 356
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru