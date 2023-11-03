Отечественным производителям электроники не дают льготные кредиты; в РФ резко выросло число неплательщиков

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники (базовые станции, смартфоны, системы хранения данных) не могут получить кредит по льготной ставке: деньги на субсидирование закончились, и теперь им предлагают займы только по рыночным ставкам — 15-20% годовых (ранее -- 1-5%). Прорабатывается вопрос распространения программы на 2024 год, однако льготную ставку, скорее всего, всё равно увеличат (вслед за ключевой ставкой).

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что в случае удорожания кредитов переход на российские компоненты невозможен, поскольку "отечественная продукция в любом случае дороже на десятки или сотни процентов".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство прекратит выдачу прямых грантов разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные программы, поскольку, по его словам, экспертам министерства не хватает компетенций, чтобы оценить перспективные проекты. Вместо этого предполагалось сделать упор на поддержку разработчиков через льготные кредиты или стимулирование спроса.