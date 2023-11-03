 

Отечественным производителям электроники не дают льготные кредиты; в РФ резко выросло число неплательщиков

 

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники (базовые станции, смартфоны, системы хранения данных) не могут получить кредит по льготной ставке: деньги на субсидирование закончились, и теперь им предлагают займы только по рыночным ставкам — 15-20% годовых (ранее -- 1-5%). Прорабатывается вопрос распространения программы на 2024 год, однако льготную ставку, скорее всего, всё равно увеличат (вслед за ключевой ставкой). 

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что в случае удорожания кредитов переход на российские компоненты невозможен, поскольку "отечественная продукция в любом случае дороже на десятки или сотни процентов".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство прекратит выдачу прямых грантов разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные программы, поскольку, по его словам, экспертам министерства не хватает компетенций, чтобы оценить перспективные проекты. Вместо этого предполагалось сделать упор на поддержку разработчиков через льготные кредиты или стимулирование спроса. 

 

В РФ наблюдается резкий рост числа россиян-неплательщиков по кредитам. По оценке ФССП, за январь-сентябрь 2023 года показатель увеличился на 22%, до 21,1 миллиона человек (в 2020-м было 11 миллионов).

Общая сумма долгов, подлежащих выплате, достигла 2,9 триллиона рублей, что на 300 миллиардов больше, чем годом ранее. 

Принудительному погашению кредитов, по признанию ФССП, мешает низкая платежеспособность граждан.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства "Эксперт РА" Александр Сараев связал рост числа неплательщиков с инфляцией, которая опережает повышение доходов граждан; дополнительным фактором он назвал повышение ключевой ставки, которая за последние четыре месяца выросла в два раза — с 7,5 до 15% годовых. По словам Сараева, многие заёмщики берут новые кредиты для погашения старых, что позволяет им не допустить просрочки, но увеличивает сумму обязательств. 


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