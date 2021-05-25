 

Сбербанк ещё понизил ставку по льготной ипотеке

 

Сбербанк с 25 мая снизил ставку по льготной ипотеке до 5,55% при первоначальном взносе в 20%.

"При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заёмщика будет снижена на 0,2 процентного пункта - до 5,55% годовых", - сообщается в пресс-службе банка. В середине апреля нынешнего года банк уже снижал ставку до 5,75%.

По программе "Господдержка 2020" Сбербанк выдал почти 255 тыс. кредитов на сумму 684 млрд рублей. 

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября, однако была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%.

Сейчас рассматривается возможность продления программы льготной ипотеки для регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.


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