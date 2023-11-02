 

Что известно о хозяевах телеграм-канала "Утро Дагестан"

 

Администратор телеграм-канала «Утро Дагестан» -- "бывший российский бизнесмен" Абакар Абакаров, уроженец Махачкалы, ныне проживающий в Стамбуле. В бытность свою в России (до 2016 года) Абакаров был сопредседателем окологосударственного «Российского конгресса народов Кавказа» (РКНК). Известен, в частности, тем, что в конце 2013-го, начале 2014-го года собирался вывести миллион кавказцев, выходцев из Средней Азии и т.п. на официальный митинг на Манежной площади в Москве, чтобы "протестовать против предвзятого отношения к мусульманам, запрету на хиджабы в школах, строительство новых мечетей". Но тогда даже другие члены РКНК отмежевались от этой акции Абкарова как неконструктивной.

Затем, как пишет РЕН ТВ, "в работе мужчины стал прослеживаться антироссийский лейтмотив", и он уехал на Украину (где создал "Исламскую школу"), а оттуда в Стамбул.


Ещё одним деятелем, имеющим прямое отношение к телеграм-каналу "Утро Дагестан", является иноагент и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв. Пономарёв сам признавался в координации дагестанских протестов через "наш телеграм-канал", а затем в разговоре с беглым украинским политиком Арестовичем назвал дагестанцев "обезьянами слабоуправляемыми".


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