 

61% немцев не хотят принимать мусульман, в этом году РФ потратила на выдворение мигрантов 366 млн рублей

61% немцев, напуганные антиизраильскими демонстрациями и акциями в поддержку ХАМАС, заявляют, что больше не хотят принимать в стране мигрантов-мусульман. 77% немцев говорят, что у них сложилось впечатление, что всё больше и больше людей в Германии презирают немецкое общество; 41% считают, что германское государство и общество слишком наивны и снисходительны к людям, презирающим ФРГ; 43% заявили, что больше всего боятся исламизма.
 
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге сообщила, что в нынешнем году РФ потратила на выдворение 40 тыс. мигрантов, совершивших административные правонарушения, 366 млн рублей, и это серьёзная нагрузка на бюджет:
«В этом году у нас было депортировано 40 тысяч мигрантов, которые совершили административные правонарушения. Это серьезная нагрузка для нашего бюджета, порядка 366 миллионов рублей мы вынуждены потратить на то, чтобы вывезти правонарушителей за пределы страны».
Для сравнения: в Барнауле только что закрыли конеферму с 37-летней историей из-за убытка всего в 3 млн рублей. 
 
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Марата Галиханова до результатов проверки "с акцентом на качество расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений". 

"Бастрыкин принял это решение во время приёма граждан, который прошел в режиме видео-конференц-связи. К главе СКР обратились жители Самарской области, которые рассказали, что их десятилетний сын поспорил ребенком на детской площадке, а после этого его родственники — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья — пришли отстоять интересы младшего.

Махмудов с матерью и друзьями избили отца мальчика, а также мужчину, который пытался пресечь конфликт. При этом обвинение предъявили только 21-летнему молодому человеку, что не понравилось пострадавшей семье. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается кадрами с камер видеонаблюдения", -- пишет "Лента".

Возбуждены три уголовных дела в отношении бывшей начальницы отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов УМВД по Белгородской области: в феврале-марте 2023 года она для улучшения показателей эффективности своей работы подыскивала через представителей национальных диаспор тех, кто нуждался в постановке на регистрационный учёт, не имея на то законных оснований.

 

В Москве задержали 23-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании тринадцатилетней школьницы в Петербурге, которая от него забеременела.

 

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двадцатилетнего грузчика из Таджикистана, который вёл интимную переписку с пятнадцатилетней школьницей. 

В Москве два 21-летних уроженца Узбекистана пойдут под суд по делу об изнасиловании: будучи пьяными, они изнасиловали россиянку в одном из парков, угрожая лишить её жизни.



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