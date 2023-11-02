61% немцев не хотят принимать мусульман, в этом году РФ потратила на выдворение мигрантов 366 млн рублей

"Бастрыкин принял это решение во время приёма граждан, который прошел в режиме видео-конференц-связи. К главе СКР обратились жители Самарской области, которые рассказали, что их десятилетний сын поспорил ребенком на детской площадке, а после этого его родственники — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья — пришли отстоять интересы младшего.
Махмудов с матерью и друзьями избили отца мальчика, а также мужчину, который пытался пресечь конфликт. При этом обвинение предъявили только 21-летнему молодому человеку, что не понравилось пострадавшей семье. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается кадрами с камер видеонаблюдения", -- пишет "Лента".
Возбуждены три уголовных дела в отношении бывшей начальницы отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов УМВД по Белгородской области: в феврале-марте 2023 года она для улучшения показателей эффективности своей работы подыскивала через представителей национальных диаспор тех, кто нуждался в постановке на регистрационный учёт, не имея на то законных оснований.
В Москве задержали 23-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании тринадцатилетней школьницы в Петербурге, которая от него забеременела.
В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двадцатилетнего грузчика из Таджикистана, который вёл интимную переписку с пятнадцатилетней школьницей.
В Москве два 21-летних уроженца Узбекистана пойдут под суд по делу об изнасиловании: будучи пьяными, они изнасиловали россиянку в одном из парков, угрожая лишить её жизни.