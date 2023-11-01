 

Британский "Профессор Карантин" заявил, что никогда не призывал к карантину

Профессор Нил Фергюсон, которого в Британии называют "Профессор Карантин", потому что именно его угрожающая модель стала решающим аргументом для введения карантина, теперь заявляет, что он сам никогда к карантину не призывал.
В марте 2020 года математик Фергюсон опубликовал теоретическую модель, согласно которой полмиллиона британцев должны были умереть, если не воспрепятствовать распространению коронавируса. Также он вошёл в состав правительственного Учёного Совета по чрезвычайным ситуациям (SAGE), но вышел из состава Совета, когда открылось, что Фергюсон, в нарушение правил социального дистанцирования (введённых в соответствии с его математической моделью), посещает любовницу.
Кроме того, стало известно, что американский Национальный институт здоровья (NIH), возглавляемый доктором Энтони Фаучи (главным автором американских ковидорегуляций, кроме того, в 2020-21-м гг. он был самым высокооплачиваемым чиновником США), ещё с 2018 года в своей лаборатории в штате Монтана изучал ковидоподобные вирусы на летучих мышах.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Вышел обзор Кокрейна о неэффективности "защитных масок"
» Раскрыты симптомы штамма "омикрон", от которого защитят три прививки
» Нелегальные иммигранты имеют в Британии преимущество перед гражданами страны
» Что писали учёные о локдаунах до того, как их стали внедрять по всему миру
» Нил Фергюсон, крёстный отец западных локдаунов, рассказал, как Европу загоняли в китайские рамки
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Европарламенте заметили, что крупнейшие соцсети "тайно скрывают определённые публикации"

  • 20:54
  • 96

Британский "Профессор Карантин" заявил, что никогда не призывал к карантину

  • 20:38
  • 109

Рособрнадзор нашёл нарушения во всех вузах, принимающих экзамены у мигрантов; в Узбекистане будут наказывать за закрытое лицо

  • 18:47
  • 172

Муфтий Татарстана и Хабиб Нурмагомедов призвали к снисхождению к погромщикам махачкалинского аэропорта

  • 17:54
  • 185

Российские миллиардеры разбогатели на $23 млрд, развод Потанина может стать самым дорогостоящим в истории Англии, Кремль не считает Фридмана олигархом

  • 11:57
  • 810

2 человека погибли и 15 ранены при обстреле Донецка, раненые в Белгородской области

  • 11:21
  • 289
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru