Британский "Профессор Карантин" заявил, что никогда не призывал к карантину

Профессор Нил Фергюсон, которого в Британии называют "Профессор Карантин", потому что именно его угрожающая модель стала решающим аргументом для введения карантина, теперь заявляет , что он сам никогда к карантину не призывал.

В марте 2020 года математик Фергюсон опубликовал теоретическую модель, согласно которой полмиллиона британцев должны были умереть, если не воспрепятствовать распространению коронавируса. Также он вошёл в состав правительственного Учёного Совета по чрезвычайным ситуациям (SAGE), но вышел из состава Совета, когда открылось, что Фергюсон, в нарушение правил социального дистанцирования (введённых в соответствии с его математической моделью), посещает любовницу.

Кроме того, стало известно , что американский Национальный институт здоровья (NIH), возглавляемый доктором Энтони Фаучи (главным автором американских ковидорегуляций, кроме того, в 2020-21-м гг. он был самым высокооплачиваемым чиновником США), ещё с 2018 года в своей лаборатории в штате Монтана изучал ковидоподобные вирусы на летучих мышах.







