Муфтий Татарстана и Хабиб Нурмагомедов призвали к снисхождению к погромщикам махачкалинского аэропорта

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин заявил, что погром махачкалинского аэропорта и поиски евреев были «безусловно, спровоцированы Израилем». Произошедшее он назвал «чистой воды провокацией» и призвал проявить снисхождение к «тем, кто повелся на провокацию».

Телеграм-канал "Многонационал" заметил, что совсем недавно глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама Кадырова, избившего в СИЗО г. Грозный арестованного Никиту Журавеля, который, сжигая Коран, также был, вероятно, спровоцирован из-за рубежа.

В защиту "наших молодых ребят" выступил и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Он сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова с призывом не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром. «Накажите тех, кто организовал этот бардак через Telegram-каналы. Но не наших молодых ребят. Смягчите наказание до административного», — написал Магомедов, слова которого поддержали уже более 57 тысяч пользователей соцсети. «Аллах прощающий и любит прощающих», — заявил Нурмагомедов. При этом пока что из десятка арестованных за погром аэропорта Махачкалы (аэропорту нанесён ущерб в 285 млн рублей, два человека получили тяжёлые травмы) никто не наказан более чем десятью сутками ареста (или меньше), их дела проходят по статье "Мелкое хулиганство".



